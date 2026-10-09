Slovan sa búri, proti kontumácii sa odvolá. Tvrdí, že trest nezodpovedá realite

Vedenie basketbalového klubu BC Slovan Bratislava nesúhlasí s verdiktom Hracej komisie Slovenskej basketbalovej asociácie ohľadom kontumácie zápasu tretieho kola TIPOS SBL proti Spišským Rytierom.
Klub oficiálne oznámil, že sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá v lehote určenej vnútornými predpismi.
Hracia komisia skontumovala duel, v ktorom Slovan pôvodne zvíťazil 97:62, v prospech hostí zo Spiša výsledkom 20:0 bez priznania bodu domácemu tímu.
Dôvodom bol neoprávnený štart slovinského rozohrávača Nika Bačviča, ktorý nebol pred stretnutím uvedený v oficiálnom zápise o zápase.
Disciplinárne orgány popri kontumácii vyniesli aj osobné tresty. Hlavný tréner Slovana Dejan Jakara dostal nepodmienečný dištanc na štyri zápasy, podmienečný trest na ďalšie štyri stretnutia a pokutu tritisíc eur.
Prvý rozhodca stretnutia Anton Šarišský má pozastavenú činnosť na štrnásť dní a zaplatí pokutu vo výške 300 percent zo svojho odmeňovacieho príjmu za daný zápas.
Bratislavčania považujú verdikt za nesprávny a nekonzistentný s doterajšou rozhodovacou praxou. Podľa klubu ide o administratívne pochybenie, ktoré nemalo žiadny skutočný dopad na priebeh ani výsledok zápasu.
Slovan zdôrazňuje, že rešpektuje pravidlá aj kompetencie orgánov, no uložené tresty považuje za neprimerané a zásah do súťaže zo športového hľadiska za neobhájiteľný.
Podľa predsedu Hracej komisie Tomáša Homolu nastúpil Bačvič na palubovku s číslom 18 napriek tomu, že ho pred zápasom vynechali zo zápisu, ktorý tréneri podpísali.
Prvý rozhodca Šarišský navyše umožnil hráčovi vstup do hry aj po tom, čo ho na chýbajúce meno v dokumentoch upozornila hlavná zapisovateľka hneď pri prvom striedaní.
Podrobnú argumentáciu predloží Slovan v rámci odvolacieho konania a do jeho ukončenia sa k veci nebude ďalej vyjadrovať.