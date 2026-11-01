Skvelá premiéra na domácej palubovke. Slovan uspel v Jadranskej lige nad súperom zo Slovinska

BC Slovan Bratislava - KK Krka Novo Mesto 66:64 (37:34)
Slovan: Ford 14, Bačvič a Blueitt po 13, Drežnjak 7, Pavelka 2 (Skeens 5, Nikolič 4, Buie a Kováč po 3, Abrhám 2)
Najviac bodov Novo Mesto: Mahkovic 17, Smith 8, Božič a Rebec po 7
TH: 14/9 - 6/5, fauly: 22 - 13, trojky: 7 - 9
Rozhodovali: Četkovič, Kneževič, Janjusevič (všetci Č. Hora)
Štvrtiny: 17:18, 20:16, 13:16, 16:14
Diváci: 1274
Basketbalisti BC Slovan Bratislava zvíťazili vo svojom prvom domácom zápase v rámci Jadranskej ligy (ABA liga).
V šiestom kole A-skupiny základnej časti zdolali slovinskú Krku Novo Mesto 66:64. „Belasí“ si tak vylepšili bilanciu v súťaži na tri víťazstvá a dve prehry.
Zverencov trénera Dejana Jakaru teraz opäť čaká séria duelov na palubovkách súperov, v pondelok 9. novembra o 18.00 h si zahrajú s Crvenou Zvezdou Meridianbet Belehrad.
Priebeh zápasu Slovan - Novo Mesto
I. polčas:
O prvé domáce body Slovana v ABA lige sa postaral Bačvič, ktorý bol v úvodnej štvrtine jasným bodovým lídrom „belasých“.
Krka zatiaľ v súťaži ešte nevyhrala, ale bola viac ako vyrovnaným súperom domácim. Oba tímy sa spoliehali na trojbodovú streľbu, hostia napokon vyhrali prvú 10-minútovku 18:17.
Vyrovnaná partia pokračovala aj v druhej časti, Slovan si v nej pomohol osembodovou šnúrou, ale Krka nedovolila vyrovnanejší odstup.
Bratislavské družstvo však mohlo ísť spokojnejšie na polčasovú prestávku, keď viedlo 37:34.
II. polčas:
Slovan odštartoval druhý polčas šiestimi bodmi po sebe, Krke na druhej strane nedovolil v podstate päť minút skórovať.
Po hernej hluchšej fáze sa však slovinský tím opäť nakopol a takmer kompletne zmazal manko.
Z pohľadu skórovania robil najväčšie starosti domácej obrane Dolničar a Mahkovic. „Belasí“ ale nepripúšťali zmenu scenáru zápasu, keď bolo potrebné, tak dokázali skórovať.
Pred poslednou štvrtinou však bolo všetko otvorené, skóre duelu bolo vyrovnané - 50:50.
Krka odštartovala túto časť úsekom 6:0, ale Slovan odpovedal dvanásťbodovou šnúrou a definitívne sa snažil zápas zlomiť na svoju stranu.
Slovinci sa snažili ešte o záverečný nápor, dokázali dokonca v poslednej minúte vyrovnať na 64:64, ale Slovan mal záverečný útok.
Blueitt využil druhú šancu a úspešným košom s klaksónom zariadil úspešnú domácu premiéru v ABA lige.