Slováci začínajú prípravu na Britov, vycestujú aj na sústredenie do Chorvátska

Slovenská mužská basketbalová reprezentácia odštartuje v auguste prípravu na druhú fázu predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Zverencov trénera Olivera Vidina čakajú v najbližších týždňoch prípravné duely s Angolou a Bulharskom a najmä úvodný duel v E-skupine proti Veľkej Británii.
Slováci odštartujú prípravou v Chorvátsku, následne budú pokračovať v Bratislave, kde na nich čakajú dve zápasové previerky.
„Cieľom celej prípravy je čo najlepšie sa zohrať a nachystať sa na koniec augusta, keď nastúpime vo Veľkej Británii. Na sústredenie do Chorvátska idú s nami aj hráči ako Timotej Malovec alebo Mário Ihring.
Až neskôr sa k nám v príprave pridá David DeJulius, pretože stále nie je zdravotne stopercentne pripravený. Jeho príchod do reprezentácie musí povoliť lekár,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) reprezentačný tréner Oliver Vidin.
Oproti záveru prvej fázy predkvalifikácie ME 2029 figuruje v širšej nominácii viacero dôležitých mien, ako Mário Ihring, David DeJulius, Timotej Malovec a Sebastian Rančík.
„Sústredenie je významné a dôležité. Na konci augusta totiž hráme kvalifikačný zápas s Veľkou Britániou. Nie je to síce superbasketbalová krajina, ale vie postaviť atletický a silný tím. Berieme to vážne a potrebujeme dobrú prípravu, ktorá sa začne už 3. augusta. Zo strany SBA chceme hráčom poskytnúť najlepšiu možnosť na prípravu na novú sezónu,“ uviedol generálny sekretár SBA Andrej Kuffa.
Slováci vstúpia na konci augusta do druhej fázy predkvalifikácie ME 2029. Súpermi o jedno postupové miesto do „riadnej“ kvalifikácie budú Švajčiarsko a Veľká Británia. Práve Briti budú v nedeľu 30. augusta prvým súperom Slovenska v E-skupine.
Širšia nominácia Slovenska na predkvalifikáciu ME 2029
hráči: Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Sebastian Rančík (Florida State Seminoles/USA), Maroš Golian (Inter Basket), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský (obaja BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK/ČR), Lukáš Bolek, Michael Fusek (obaja Nitra Blue Wings), Vladimír Brodziansky (Fu-ťien Sturgeons/Čína), Marek Doležaj (Legnano Basket Knights/Tal.), David DeJulius (UCAM Murcia/Šp.), Timotej Malovec (Kansas State Wildcats/USA), Juraj Páleník (BK Lokomotiva Plzeň, Česko), Mário Ihring, Róbert Rožánek, Peter Kováčik (bez klubovej príslušnosti)
realizačný tím: Oliver Vidin - hlavný tréner, Wojciech Walich a Maroš Helmecy - asistenti trénera, Miroslav Páleník - vedúci družstva, Jadranko Nikolič - kondičný tréner, Juraj Sluka a Oskar Malecko-Owczarek - fyzioterapeuti, Richard Demovič - doktor, Michal Ondruš - manažér reprezentácie, Tomáš Kotlárik - mediálny manažér