Ďalšia rana pre hviezdu NBA. Sezóna je zrejme stratená: Inak tomu nebude ani teraz

Basketbalista Sacramenta Kings Ben Simmons si na tréningu natrhol achilovku a s najväčšou pravdepodobnosťou vynechá sezónu 2026/2027 zámorskej NBA.
Vedenie klubu informovalo, že 30-ročný austrálsky rozohrávač musí absolvovať operáciu. Jednotka draftu z roku 2016 už vynechala predchádzajúci ročník v dôsledku zranení.
Naposledy nastúpil do súťažného zápasu 29. apríla 2025 ako hráč Los Angeles Clippers. „V minulosti som čelil výzvam, ktoré ma otestovali po mentálnej, psychickej a emocionálnej stránke, a vždy som z nich našiel cestu.
Nikdy nebolo ľahké byť od toho, čo milujete. Všetko je to o tom, ako zareagujete na tieto situácie. Inak tomu nebude ani teraz,“ cituje The Athletic stanovisko Simmonsa.
Reprezentant Austrálie si počas kariéry trikrát zahral v All-Star zápase a v roku 2018 získal ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny.
So Sacramentom podpísal ročný kontrakt a v príprave sa aj napriek dlhej absencii javil v čoraz lepšom svetle.