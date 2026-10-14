Ružomberok vzdoroval španielskemu favoritovi. Sľubný úvod nestačil na víťazstvo

Na snímke hráčky Ružomberka.
Na snímke hráčky Ružomberka. (Autor: TASR)
TASR|14. okt 2026 o 23:53
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Pre súčasného majstra Slovenska začína v tejto súťaži séria domácich duelov.

Európsky pohár žien - L-skupina

MEINS Avenida Salamanca - MBK Ružomberok 75:64 (43:38)

Najviac bodov Salamancy: Mikulášiková 18, Roumyová 17, Sorianová 16

Ružomberok: Jackovecová 20, Andělová 16, Smithová 14 /14 doskokov/, Chovaníková a Kraislová 0 (Yeaneyová 9, Oravcová 3, Vandlíková 2, Ďuratná a Mikovčáková 0)

TH: 28/26 - 16/8, fauly: 15 - 25, trojky: 3 - 8

Rozhodovali: Roxo Perdigao (Portug.), Scholzová (ČR), Popgyákunik (Maď.), štvrtiny: 16:20, 27:18, 12:15, 20:11.

Basketbalistky MBK Ružomberok vstúpili do účinkovania v L-skupine Európskeho pohára (EuroCup) prehrou 64:75 so španielskou MEINS Avenida Salamanca.

Pre súčasného majstra Slovenska a víťaza Slovenského pohára začína v tejto súťaži séria domácich duelov, v stredu 21. októbra o 18.00 h privíta pred svojimi priaznivcami belgické Basket Namur Capitale.

Priebeh zápasu

I. polčas

Ružomberok sa nezľakol papierového favorita a od úvodného rozskoku udával tempo na palubovke.

Hosťujúca zostava sa rýchlo dostala do potrebnej ofenzívnej produkcie a už v šiestej minúte z toho bolo vedenie 16:6.

Salamanca na tento vývoj zareagovala, síce sa herne zlepšila, ale prvú štvrtinu vyhrala „Ruža“ 20:16.

V druhej časti to bola už oveľa vyrovnanejšia partia, postupne sa však začala prejavovať kvalita španielskeho tímu a vedenie sa preklopilo na domácu stranu.

Ružomberok však výraznejšie nezaostával, no na polčas išiel za nepriaznivého stavu 38:43.

II. polčas

Ružomberské basketbalistky odštartovali aj druhý polčas vynikajúcim spôsobom, šesťbodovou šnúrou sa dokázali opätovne vrátiť do vedenia.

Domáci tím okamžite reagoval, ale tentoraz si nevedel vytvoriť žiaden výraznejší trhák. Hlavne v podkošovom priestore to boli zaujímavé súboje Mikulášikovej s Jackovecovou.

V prospech Salamancy napokon hovorilo o čosi lepšie rozloženie bodov, do poslednej časti sa z jej pohľadu išlo za stavu 55:53.

Vyrovnaná partia pokračovala, tímy bojovali o každý bod. Španielsky celok prišiel s 11-bodovou šnúrou v priebehu približne štyroch minút, ktorou rozhodol o osude stretnutia.

Ružomberok už totiž nedokázal zareagovať a vidina víťazného vstupu do skupinovej fázy EuroCupu sa mu rozsypala.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke hráčky Ružomberka.
    Na snímke hráčky Ružomberka.
    Ružomberok vzdoroval španielskemu favoritovi. Sľubný úvod nestačil na víťazstvo
    st 23:53
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