Ružomberok čaká výzva na pôde bašty španielskeho basketbalu. Je to veľký favorit, varuje tréner

Po troch rokoch sa do skupinovej fázy Európskeho pohára (EuroCup) vracajú basketbalistky MBK Ružomberok.
Úradujúce majsterky Slovenska a víťazky Slovenského pohára odštartujú účinkovanie v L-skupine v stredu 14. októbra o 20.30 h na palubovke favorizovanej španielskej MEINS Avenida Salamanca.
Cieľom trénera Juraja Suju a jeho zvereniek bude uspieť a pobiť sa o pokračovanie v ďalšej fáze súťaže.
Čaká nás najväčší favorit
Na lídra Tipos extraligy žien čaká hneď na úvod kvalitatívne najsilnejší súper.
„Salamanca je víťazom Euroligy z roku 2011, je to bašta španielskeho basketbalu. Ide o tradičný klub, ktorý hrá európske poháre a je niekoľkonásobný majster Španielska.
Momentálne možno nie sú doma dominantným tímom, pretože konkurencia je obrovská, ale stále sa držia hore.
Čaká nás najväčší favorit, ktorý to chce v EuroCupe dotiahnuť čo najďalej,“ povedal pre TASR tréner Ružomberka Juraj Suja.
Nálada je dobrá
„Ruža“ odštartovala cestu za obhajobou na domácej scéne sériou štyroch víťazstiev za sebou, v generálke na prvý duel EuroCupu zdolala Banskú Bystricu (83:60).
„Vstup do sezóny je taký trochu nekonzistentný, ako aj v príprave, hráme hore-dole. Striedajú sa výborné momenty so slabšími, nie sme spokojní s prácou v obrannej fáze,“ zhodnotil Suja doterajšie vystúpenia svojich zvereniek.
Začiatok skupinovej fázy obstarajú u súpera, potom ich čaká séria troch duelov pred domácim publikom.
„Myslím si, že nálada je dobrá a s dievčatami sa tešíme na konfrontáciu proti tímom z kvalitných európskych líg. Som rada, že môžem byť opäť súčasťou tímu, ktorý bude hrať takúto súťaž. Cítim väčšiu zodpovednosť, ale na EuroCup sa veľmi teším.
Z pohľadu tímu je to príležitosť získať nové skúsenosti, v čom sa dá zlepšiť a posunúť,“ vyjadrila sa ružomberská krídelníčka Alexandra Chovaníková.
Návrat po troch rokoch
Slovensko bude mať zastúpenie v druhej najlepšej klubovej súťaži Európy, Ružomberok sa vracia do EuroCupu po troch rokoch.
„Sme šťastní, že Ružomberok je opäť na európskej mape. EuroCup je vážna súťaž so serióznymi tímami a sme radi, že sme medzi nami. Sľubujeme si od toho, že to posunie hráčky, celý klub, manažment, trénerov.
Chceme dopriať našim divákom výborné zápasy s atraktívnymi súpermi. Majú sa na čo tešiť. Chceme vyhrať nejaký zápas. Postupne sa na toto celé adaptovať a pokúsiť sa ukradnúť úspech v EuroCupe.
Doma budeme mať tri možnosti, verím, že sa nám niečo podarí. Budeme sa však musieť zlepšiť a bojovať. Jednou z ambícií je, aby prišlo do haly čo najviac ľudí,“ vyhlásil Suja.
Iné tempo a iná úroveň hry
Okrem Salamancy si zmerajú sily s vicemajstrom Belgicka Namurom a zostavu v L-skupine doplnilo francúzske Chartres.
„Čaká nás iné tempo a úroveň hry, na aké sme zvyknuté zo slovenskej ligy. Vieme, že nás čakajú kvalitní súperi. Myslím si, že najdôležitejšie bude zostať koncentrovaní po celý zápas a dodržiavať to, na čom sa pred stretnutím dohodneme.
K tomu sa musí pridať tímovosť a dobrá obrana. Rešpektujeme súperov, ale chceme odovzdať na palubovke všetko a pobiť sa o čo najlepší výsledok. Verím, že máme šancu na úspech,“ dodala Chovaníková.
Skupinová fáza sa odohrá v štvorčlenných skupinách systémom doma-vonku, z každej skupiny idú ďalej dva najlepšie tímy.
Navyše ich doplní kvarteto najlepších klubov z tretích miest a štyri družstvá, ktoré skončili v skupinovej fáze Euroligy na štvrtej pozícii. Následné sa systémom doma-vonku bude hrať play off.
Program MBK Ružomberok v L-skupine EuroCupu:
14. októbra, 20.30 h: MEINS Avenida Salamanca - MBK Ružomberok
21. októbra, 18.00 h: MBK Ružomberok - Basket Namur Capitale
28. októbra, 17.00 h: MBK Ružomberok - C'Chartres Metropole Basket Feminin
4. novembra, 18.00 h: MBK Ružomberok - MEINS Avenida Salamanca
26. novembra, 20.30 h: Basket Namur Capitale - MBK Ružomberok
3. decembra, 19.00 h: C'Chartres Metropole Basket Feminin - MBK Ružomberok