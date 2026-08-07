Ružomberok čaká návrat medzi európsku elitu. Prídu dobré európske tímy, teší sa tréner Suja

Minulá sezóna bola pre basketbalistky MBK Ružomberok najúspešnejšia za posledné roky. „Ruža“ získala po siedmich rokoch double, keď nad hlavu zdvíhala ligový titul a Slovenský pohár.
Teraz majú tréner Juraj Suja a jeho zverenky pred sebou nové výzvy, ako je návrat do skupinovej fázy EuroCupu, prvá edícia Superpohára a tiež udržanie víťazných trofejí.
Ružomberok odštartoval v týchto dňoch v domácich podmienkach prípravu na ďalší súťažný ročník.
Do tréningového procesu sa hlásila veľká väčšina tímu, v najbližších dňoch chce vedenie klubu doplniť posledné voľné miesta na súpiske.
Dievčatá prišli celkom solídne pripravené
„Náplňou najbližších týždňov je príprava v každom smere - kondičná, herná, taktická atď. Dievčatá prišli celkom solídne pripravené, otestovali sme sa a ide sa pracovať.
Postupne sa to bude viac a viac preklápať do basketbalu,“ povedal pre TASR Suja.
Z majstrovského kolektívu sa podarilo udržať viaceré opory, odchody boli primárne do zahraničia, Katarína Šedivá a Mária Štefančová zamierili na americké univerzity, Anna Kaľjužná si zahrá za druholigové Miláno Stars.
Chceli sme udržať pokope tím
„Sme spokojní. Chceli sme udržať pokope tím čo najviac bolo možné, na konci predošlej sezóny fungoval výborne.
Mal charakter a bojovného ducha, k tomu aj dobré vzťahy. Budeme teda fungovať ďalej. To, že sme uspeli v predchádzajúcom ročníku, nám nedáva žiadnu záruku, že to zopakujeme,“ vyjadril sa kouč „ruže“ ku skladbe tímu.
Na konci augusta sa do programu jeho zvereniek pridajú prípravné zápasy.
„Čakajú nás súperi z Česka, Chorvátska a Maďarska. Verím, že budeme mať pestrú prípravu, tak ako je tomu každý rok.
Ešte potrebujeme doladiť nejaké veci, hľadáme ešte niečo, aby sme to mali kompletné,“ prezradil Suja.
Vo štvrtok 3. septembra sa uskutoční historicky prvá edícia Superpohára, o prvú trofej novej sezóny si zahrajú vo finálovej repríze s Piešťanmi.
„Neviem, čí výmysel je termín Superpohára. Z hrubej prípravy máme ísť hrať na začiatku septembra o trofej. V Poľsku je to napríklad týždeň pred ligou, keď už všetci len ladia veci.
U nás sa to hrá 3. septembra, s čím nie sme okej, pretože sme sa to dozvedeli neskoro a mali sme už nastavené prípravné zápasy. Ideme hrať s Piešťanmi, finalistom ligy, ale nerozumiem tomu, prečo sa to hrá u nich.
Organizuje to SBA a Piešťany majú výhodu domáceho prostredia. Máme Národné basketbalové centrum v Bratislave, respektíve hrajme to na neutrálnej pôde a donesme niekam dobrý basketbal,“ vyhlásil ružomberský kormidelník.
Po ligovom štarte sa od polovice októbra začne pre klub spod Čebraťa skupinová fáza EuroCupu. Do prestížnej pohárovej súťaže sa „ruža“ vracia po troch rokoch.
Ružomberok patrí na mapu basketbalovej Európy
„Sme radi, že sa vraciame do EuroCupu. Ružomberok patrí na mapu basketbalovej Európy. Teší ma, že sme si to vybojovali a sme v skupine.
Do Koniarne prídu dobré európske tímy. Už teraz vieme, že príde Salamanca, v minulosti víťaz Euroligy alebo aktuálny vicemajster Belgicka,“ uviedol Suja.
Pred ružomberským tímom je tak opäť mnoho mét, na ktoré by rád v sezóne 2026/2027 dosiahol.
Chceme dobre reprezentovať Slovensko
„Jeseň bude najmä o európskom pohári, veľmi radi by sme na Slovensko priniesli víťazstvo.
Posledné naše účinkovanie bolo bez výhry, slovenské tímy taktiež nedokázali v predošlých rokoch uhrať niečo vážnejšie.
Chceme dobre reprezentovať Slovensko. Čo sa týka ligy a pohára, keď ste víťaz oboch súťaží, tak nemôžeš rozprávať, že budeš horší. Bude to veľmi náročné.
Piešťany skladajú solídny tím a budú vážny súper. Slovan sa potichu posilňuje, Košice vždy s niečím prídu. Nechcem zabúdať na iných, ktorí tiež pracujú,“ dodal kouč Ružomberka.