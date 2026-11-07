Finálová repríza s dramatickou bodkou. Ružomberok prehral, rozohrávačka spomína detaily

Basketbalová Tipos extraliga žien (EXZ) priniesla pred reprezentačnou prestávkou divácky ťahák v podobe reprízy tohtoročného finále.
Ružomberok napokon zaknihoval prvú ligovú prehru, v Diplomat aréne sa po veľkej dráme a stretnutí plnom emócií radovali po výsledku 57:53 z triumfu hráčky Piešťanských Čajok.
Piešťanská Diplomat aréna zažila v predchádzajúcich mesiacoch dvojnásobnú radosť „Ruže“, keď zdvíhala nad hlavu trofej pre víťaza Slovenského pohára a neskôr aj EXZ.
Teraz však pripravili Čajky svojmu tradičnému rivalovi prvú ligovú prehru v sezóne po dramatickom rozuzlení.
Jankovič hovorí o déjá vu
„Mal som opäť také déjá vu z posledného zápasu finálovej série, avšak zlomili sme to. Dali sme dôležitú strelu, následne kôš s faulom, čo nám veľmi pomohlo a ustáli sme to. Myslím si, že sme relatívne dobre bránili a to bolo kľúčom k úspechu.
Na konci sme síce urobili chyby, ktoré by sa nám už nemali stávať, ale ide o vypätie a baby sú pod tlakom. Patrí to však k tomu, no tešíme sa z toho, že doma zostali dva body,“ povedal pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič.
Zápas sa lámal v záverečných desiatkach sekúnd. Ružomberok sa dokázal otriasť z piešťanského náporu v úvode štvrtej štvrtiny, keď sa viackrát priblížil na rozdiel jedného košu. K obratu sa však napokon nedostal.
Nezvládli sme to v hlavách
„Rozhodli asi detaily. Napríklad môj hlúpy faul, oni potom premenili to, čo mali premeniť a už si to postrážili. V závere sme nemohli tak tlačiť na loptu, musíme to zvládnuť.
Teraz sme to nezvládli v hlavách. Super je to, že sme sa nevzdali a hrali sme do konca. Je na čom stavať, musíme si oddýchnuť.
Verím, že počas prestávky zapracujeme na nedostatkoch a budeme ešte lepším tímom,“ vravela rozohrávačka Ružomberka Terézia Kraislová.
Piešťany ustáli emóciami vypätý záver a napokon mohli pred solídne zaplnenými tribúnami oslavovať cenný úspech pred dlhšou zápasovou prestávkou.
Chceme si zobrať ďalšie víťazstvo
„Myslím si, že šancí bolo veľa, ale nepadalo to obom stranám. Za mňa, určite veľmi dobrý zápas pre divákov. Ja som na nás hrdá, že sme záver zvládli a uchmatli sme si víťazstvo. Podržali nás aj fanúšikovia, ktorí boli našim šiestym hráčom.
Nemienime teraz poľavovať, po prestávke sa chceme v Košiciach určite ukázať iným basketbalom a chceme si zobrať ďalšie víťazstvo,“ vyjadrila sa domáca krídelníčka Alexandra Erdélyiová.
Na čele tak majú všetky tri tímy – Piešťany, Ružomberok a Young Angels Košice zhodne na konte po jednej prehre.
Čajky po piatku preskočili svojho súpera a po reprezentačnej prestávke nastúpia na priamy súboj o pozíciu priebežného lídra EXZ. Úspešnejší z tohto duelu si zároveň výrazne pomôže aj z pohľadu priamej účasti na Final Four Slovenského pohára.
„Ide o veľmi dôležité víťazstvo. Je to taká mentálna úľava, pretože pôjdeme na reprezentačnú prestávku pre nás s dobrou výhrou.
Úplne inak sa potom budeme vracať späť do zápasového kolotoča.
Hneď po prestávke cestujeme do Košíc, kde to bude veľmi náročné. Pomohlo nám to, môžeme ísť na prestávku s väčším pokojom,“ dodal v pozápasovom rozhovore Jankovič.