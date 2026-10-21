Basketbalistky Ružomberka nezvládli záver. Mali sme vyhrať, hovoril tréner

Európsky pohár žien - L-skupina
MBK Ružomberok - Basket Namur Capitale 65:71 (36:34)
Ružomberok: Andělová 20, Jackovecová 11, Smithová 10 /11 doskokov/, Kraislová 3, Chovaníková 2 (Yeaneyová 17, Mikovčáková 2, Ďuratná, Oravcová a Vandlíková 0)
Najviac bodov Namuru: Monteirová 16, Natabuová 14, Cambioliová a Devosová po 11
TH: 22/11 - 18/13, fauly: 17 - 18, trojky: 6 - 2
Rozhodovali: Ruhamiriza (Rwan.), Gruberová (Maď.), Axmann (Rak.), štvrtiny: 17:15, 19:19, 12:17, 17:20.
Basketbalistky MBK Ružomberok neuspeli vo svojom druhom zápase L-skupiny Európskeho pohára (EuroCup), na domácej palubovke prehrali s belgickým Basket Namur Capitale 65:71.
Zverenkyne trénera Juraja Suju pokračujú v EuroCupe vo vystúpeniach pred svojimi fanúšikmi, v stredu 28. októbra o 17.00 h si zmerajú sily s francúzskym C'Chartres Metropole Basket Feminin.
Priebeh zápasu
I. polčas
Oba tímy chytili od úvodu dobrý útočný rytmus, ale v defenzívnej činnosti pokrivkávali. Ružomberok sa mohol oprieť o bodovú produkciu Andělovej, ale Namur dokázal držať vyrovnanú partiu.
Yeaneyová napokon úspešným košom uzatvorila dianie v prvej štvrtine a upravovala na 17:15 z domáceho pohľadu. „ruža“ ťahaná domácim publikom chcela ukončiť čakanie na triumf v EuroCupe a do druhej časti vstúpila oveľa koncentrovanejšie.
Postupne sa rozohrávala Smithová a náskok dokázal narastať. Belgický tím však dokázal jednoduchou a kolektívnou hrou držať krok. Po prvom polčase bol bližšie k víťazstvu Ružomberok, keď viedol 36:34.
II. polčas
Domácemu tímu chýbali na začiatku druhého polčasu koše z hry, plus sa do problémom s faulami dostala Jackovecová. Súper začal ťažiť z tejto situácie a postupne preberať iniciatívu nad duelom.
Nič však nebolo stratené, keďže vďaka nižšej úspešnosti streľby prehrával Ružomberok pred záverečnou 10-minútovkou len rozdielom jedného útoku - 48:51.
Zverenkyne trénera Juraja Suju síce otvorili štvrtú štvrtinu piatimi bodmi v rade, ale k Andělovej sa nepridávali spoluhráčky a hosťujúci celok sa snažil o rozhodujúci trhák.
Dobre uzatváral obranu a „ruža“ sa len s ťažkosťami presadzovala. V prvom zo série domácich vystúpení tak aktuálny majster Slovenska a víťaz Slovenského pohára neuspel.
hlasy po zápase
Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Sme sklamaní. Myslím si, že bol v našich silách tento duel vyhrať. Netreba si tu klamať, ťahať medové motúziky. My sme mali vyhrať. Som sklamaný a rozčarovaný, ale taký je šport. Ukázali sme, že sme ešte nedorástli do toho, aby sme momentálne dokázali v tejto súťaži vyhrať zápas. Nepoložili sme na palubovku toľko kvality ako súper. Obrana bola jedna veľká katastrofa, namiesto toho, aby sme my boli agresívnejší, tak opak bol pravdou. Odrezávali sme tie veci, ktoré mali a my nie. My sme sa viezli a dostali veľmi veľa bodov. Opäť sme prehrali na doskoku, to by sa nemalo stávať. Zahodili sme 11 trestných hodov pri zápase o šesť bodov. Vieme, že nás to trápi. Na tréningoch robíme určité veci, ale sú profesionálky a majú sa o to starať. Potrebujeme, aby nám zapadlo viac vecí dokopy. Za mňa, obrovské rezervy v našom výkone.“
Andrea Andělová, hráčka Ružomberka: „Myslím si, že sme nezvládli ich doskoky. Nepostrážili sme si ich, nechali sme im množstvo druhých šancí. Musíme začať v obrane a od toho sa bude všetko odvíjať. Neboli sme to my. My musíme rozhodovať zápasy v obrane, agresivitou a rýchlosťou.“