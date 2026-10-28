Dráma do posledných sekúnd. Ružomberok oslavuje prvý triumf v Európskom pohári

Európsky pohár žien - L-skupina
MBK Ružomberok - C'Chartres Metropole Basket Feminin 79:72 pp (35:34, 64:64)
Ružomberok: Jackovecová 21, Smithová 19 /15 doskokov/, Chovaníková 14, Andělová 3, Kraislová 0 (Yeaneyová 17, Mikovčáková 5, Oravcová a Vandlíková 0)
Najviac bodov Chartres: Nicholsonová 23 /11 doskokov/, Bailyeová /12 doskokov/ a Koneová po 9
TH: 33/22 - 27/20, fauly: 24 - 28, trojky: 5 - 4
Rozhodovali: Stojanovičová, Miletič (obaja Chor.), Mészáros (Maď.), štvrtiny: 11:16, 24:18, 16:18, 13:12 - 15:8.
Basketbalistky MBK Ružomberok získali v L-skupine Európskeho pohára (EuroCup) prvé víťazstvo, na domácej palubovke zdolali francúzsky C'Chartres Metropole Basket Feminin 79:72 po predĺžení.
Zverenky trénera Juraja Suju tak majú zatiaľ v súťaži na konte jednu výhru a dve prehry.
„Ruža“ zakončí v skupine sériu domácich stretnutí v stredu 4. novembra o 18.00 h súbojom so španielskym tímom MEINS Avenida Salamanca.
Priebeh zápasu
I. polčas
Ružomberok nemal ideálny nástup do stretnutia, keď prehrával 2:8, ale obom tímom chýbala v prvej štvrtine určitá ľahkosť v hre.
Domáce družstvo sa postupne otriaslo z úvodných minút a snažilo sa zmazať manko, no prvú 10-minútovku prehralo 11:16. Druhá štvrtina už bola oveľa lepšia z ružomberského pohľadu.
Hlavne sa ukázala podstatnejšie kvalitnejšia defenzíva, vďaka ktorej sa C'Chartres už nedokázal tak ľahko presadzovať.
„Ruža“ bola tímovejšia a v tejto fáze aj lepším tímom na palubovke. Smithová dostala v 17. minúte prvýkrát domáci kolektív do vedenia v zápase, napokon to tak zostalo aj po 20 minútach čistého času - 35:34.
II. polčas
Tretia štvrtina bola v úvode v podobnom duchu ako nástup do zápasu, obe družstvá zaostávali za svojimi streleckými možnosťami a diváci tak nevideli výrazne ofenzívny basketbal.
Pre Ružomberok to bola napokon pozitívna správa, lebo si dokázal držať tesné vedenie. Vedel si poradiť s podkošovou prevahou súpera, bodovo sa rozohrávali Jackovecová a Yeaneyová.
Hostia mali o čosi lepší záver, preto pred poslednou 10-minútovkou viedli 52:51. Ružomberok úspešne v štvrtej štvrtine doťahoval menšie manko, vďaka čomu zostával v hre o prvý triumf v skupine.
O víťazovi sa rozhodovalo v samotnom závere. Domáca Yeaneyová vyrovnala 25 sekúnd pred koncom na 64:64.
Následne mohla byť Jackovecová autorkou víťazného ružomberského košu, ale duel išiel do predĺženia.
V extra čase to bolo najmä o úspešnosti trestných hodov a produktivite hosťujúcej Nicholsonovej.
„Ruža“ sa dostala aj z tejto situácie, Yeaneyová a Smithová napokon nasmerovali tím k prvej výhre v skupine.
Hlas po zápase
Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Dievčatám som povedal, že im gratulujem k reakcii na výkon z predchádzajúceho týždňa. Dokázali sa zdvihnúť a vložiť do toho nasadenie. Vytvorilo sa spojenie medzi nami a fanklubom, respektíve divákmi. To bolo základ všetkého, že sa to podarilo. Francúzske tímy sú vysoké, atletické a mali sme s tým problém. Podľa mňa sme statočne bojovali a napokon sme to ustáli. Dôležité bolo, že sme sa nezložili, keď sme boli trochu aj dole. V úvode sme boli trochu prekvapení, ale vrátili sme sa do zápasu. Boli sme disciplinovaní s loptou, mali sme len 11 stratených lôpt, čo je super číslo. Trochu sme stratili disciplínu na fauloch v druhom polčase, ale kľúčom bolo ustátie predĺženia. Som z toho šťastný.“