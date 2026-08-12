NBA sa lúči s americkou ikonou. Hviezdny Westbrook oznámil koniec kariéry

Americký basketbalista Russell Westbrook ukončil po 18 sezónach v NBA kariéru. 37-ročný rozohrávač, ktorý bol v roku 2017 vyhlásený za najužitočnejšieho hráča ligy, to oznámil na sociálnych sieťach.
Olympijský víťaz z Londýna naposledy v NBA obliekal dres Sacramenta.
Podľa informácií stanice ESPN mali Kings záujem na predĺžení spolupráce aj na nadchádzajúcu sezónu, Westbrook ale ponuku odmietol. Nevypočul si ani vábenie k návratu do Washingtonu, ktorý ho údajne rovnako oslovil.
Štvrtý hráč draftu z roku 2008 v minulosti popri Sacramente a Washingtone hral v NBA aj za Oklahomu, Houston, Los Angeles Lakers aj Clippers a Denver.
Deväťkrát bol vybraný do All Star Game a môže sa pýšiť kariérnymi priemermi 20,9 bodu, 6,9 doskoku a 8 asistenciami na zápas. Na konte má aj rekordných 209 triple double.