Prišla sa rozvíjať ako hráčka. Slovenská reprezentantka smeruje do Španielska

Slovenská basketbalistka Rebeka Mikulášiková posilnila účastníka najvyššej španielskej súťaže Meins Avenida Salamanca.
Čoskoro 27-ročná reprezentačná krídelníčka má za sebou dve sezóny v drese poľského Gorzówu Wielkopolski.
V najvyššej poľskej lige odohrala 20 stretnutí s priemerom 9,5 bodu, 7,7 doskoku a 1,9 asistencie na zápas. Počas tohto obdobia získala Poľský pohár, ligové striebro a bronz.
„Prichádzam sa rozvíjať ako hráčka a tento projekt spĺňa potrebné náležitosti,“ uviedla Mikulášiková pre oficiálnu klubovú webstránku.
Salamanca skončila v domácej súťaži v predchádzajúcom ročníku na štvrtej pozícii a v EuroCupe sa dostala do štvrťfinále. V novej sezóne to bude jeden zo súperov Ružomberka v skupinovej fáze EuroCupu.