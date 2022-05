Trénera Levíc dlho kritizovali. Teraz oslavuje s tímom zlato

LEVICE. V slovenskej najvyššej súťaži sa 13 rokov čakalo na to, aby slovenský tréner doviedol svoje družstvo k majstrovskému titulu. Michalovi Madzinovi sa táto vytúžená méta podarila s Patriotmi Levice v sezóne 2021/2022 Niké SBL, pre 36-ročného kouča je to vôbec prvé ligové zlato v jeho kariére. Majstrovské oslavy tretieho titulu v histórii levického klubu (2011, 2018, 2022) mohli vypuknúť po najvyrovnanejšom stretnutí finálovej série s Lučencom. V domácom prostredí zdolal húževnatých „pelikánov“ 85:75 a celú sériu vyhral 4:1 na zápasy.

Užívali si atmosféru "Neskutočné. Užívame si neskutočnú atmosféru. Vyšlo to na takýto domáci zápas. Je to niečo neopísateľné. Ani jedno stretnutie nebolo také ľahké, ako ukazuje konečný výsledok. Som rád, že tento zápas sme pretlačili do víťazného konca. Aj tento duel ukázal, aké ťažké to bolo. Museli sme drieť ako kone," zhodnotil pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin bezprostredné emócie zo zápasu a osláv.

Levická športová hala hlásila dlho pred úvodným rozskokom z pohľadu dostupnosti vstupeniek vypredané, pomaly na deň presne po štyroch rokoch, sa podarilo zaznamenať najvyššiu návštevu v najvyššej súťaži. Oficiálne čísla hlásili 2250 prítomných divákov, bolo ich však podstatne viac. Pri písaní ďalšej úspešnej kapitoly totiž chceli byť mnohí, čo cítil aj kormidelník úspešného tímu: "Extrémne si to užívam. Tieto emócie a pocity sú to, prečo sme tu po celú sezónu každý deň makali. Teraz si to treba užiť."

Madzin prišiel k Patriotom po bronzovej sezóne so Svitom (2019). Najskôr jeho snahu prerušil koronavírus, pred rokom mu vešali na krk striebro a teraz z toho bolo vytúžené prvé zlato. Pilierom boli Slováci "Všetko išlo tak, ako to malo byť. Môžem povedať, že v každej sezóne sme pracovali najlepšie, ako sme mohli. Mimoriadne ma teší, že teraz to vyšlo takto," radoval sa kouč. Po 13 rokoch sa slovenskému trénerovi podarilo dostať so svojím tímom na ligový trón. Naposledy túto misiu zvládol Ľubomír Urban s Nitrou. „Boli sme dvaja - ja a Ladislav Lutovský. Je to ale zásluha celého tímu, vďaka ktorému to vyšlo," okomentoval Madzin túto štatistiku. Levičania uspeli v majstrovskej misii s nevídanou suverenitou, na ligovej scéne našli v 37 zápasoch len 5-krát premožiteľa.

"Dôvody úspechu možno hľadať v tíme, ktorý stojí za nami (pozn. oslavujúce levické družstvo). Pre toto družstvo pracoval každý hráč a jeden za druhého. Patrí im obrovská vďaka. Za úspechmi treba hľadať koncepčnú prácu. Tento kolektív bol spolu dlhšie a bolo to cítiť. Podarilo sa nám udržať veľkú väčšinu družstva a mohli sme nadviazať na veci, ktoré sme robili. Veľkým pilierom boli Slováci. Na každom z nich to stálo, pre celé družstvo odrobili neskutočnú robotu," zhodnotil. Zvládli tlak verejnosti Paradoxne, prvé dve misie - predsezónny Federálny pohár a domáci Slovenský pohár - Madzinovi zverenci nedotiahli do úspešného konca. Zlomovým okamihom bol podľa všetkého úspech v nadnárodnom Alpsko-jadranskom pohári, ktorý dodal „žlto-zeleným“ sebavedomie a istotu do kľúčovej časti sezóny. "Úspech v Alpsko-jadranskom pohári výrazne pomohol po mentálnej stránke. Dal nám sebavedomie a mali sme už niečo v rukách. Čo bolo dôležité je, že sme nezostali len pri tom, ale pracovali sme ďalej. Donieslo nám to tento výsledok. Sú to neskutočná radosť a emócie, je to ale aj práca celého kolektívu, vďaka ktorému sme získali v tejto sezóne dve trofeje. Ďakujem všetkým, hlavne svojmu asistentovi Ladislavovi Lutovskému za obrovskú pomoc," povedal Madzin.

Zápas Lučenec - Levice. (Autor: TASR)

Úspešné zvládnutie tlaku basketbalovej verejnosti a očakávaní levických fanúšikov bolo tiež jeden z pilierov zlatého základu. Levice si vzhľadom na suverénnu základnú časť nakreslili na seba terč. Predtým Madzina kritizovali V play off sa s ním úspešne popasovali, semifinále aj finále dokázali ukončiť v skoršom čase. "Snažili sme si to nejako extra nepripúšťať. Na druhej strane, niekde v hlave sme to určite vnímali. Dôležité je, že sme to aj napriek tlaku potvrdili. Nie je to ľahké, naozaj,“ vyjadril sa na túto tému kormidelník majstrov.