Piešťanské Čajky ohlásili novú posilu, prichádza skúsená slovenská reprezentantka

BRATISLAVA. Do kádra slovenských basketbalových majsteriek Piešťanských Čajok pribudla účastníčka nedávnych majstrovstiev Európy žien Radka Stašová.

Na tohtoročných ME basketbalistiek v Slovinsku a Izraeli pomohla slovenskému družstvu k víťazstvu nad Turkyňami a k postupu do osemfinále.

"Po ročnom pôsobení mimo Slovenska ma vedenie a tréner Piešťanských Čajok oslovili, či by som chcela pôsobiť v ich tíme.

Páči sa mi vízia klubu, že dávajú priestor slovenským hráčkam a zároveň, že majú vždy len tie najvyššie ambície.

Na klub som počula pozitíva a verím, že rovnaké to bude aj naďalej. Chcela by som sa po basketbalovej stránke zlepšovať a k tomu by mi malo pomôcť aj účinkovanie v Eurocupe.

Teším sa a verím, že nadviažeme na predchádzajúcu úspešnú sezónu," vyhlásila Stašová pre klubový web.