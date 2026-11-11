Prievidza prelomila sériu prehier. Tureckého súpera doma zničila v druhej štvrtine

Európsky pohár FIBA - skupina G
BC Prievidza - Yukatel Denizlispor Merkezefendi 86:73 (52:28)
Prievidza: Muhammad 16, Policelli 9, Eugene 8, Mokráň 6, Novák 2 (Hronský 23, Smith 11, Massie 6, Somerville 5, Hlivák 0)
Najviac bodov Denizlisporu: Dunn 16, Ivey a Yilmaz po 12
TH: 26/18 - 14/10, fauly: 20 - 22, trojky: 12 - 11
Rozhodovali: Zupančič (Slov.), Kuzia (Poľ.), Goda (Maď.)
Štvrtiny: 19:19, 33:9, 16:21, 18:24.
Basketbalisti BC Prievidza dokázali po troch prehrách za sebou v G-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) zvíťaziť, pred vlastnými divákmi triumfovali nad tureckým Yukatel Denizlispor Merkezefendi 86:73.
Tím z hornej Nitry si tak vylepšil v tabuľke bilanciu na dve výhry a štyri prehry. Zverencov trénera Garetha Murrayho čaká pred reprezentačnou prestávkou ešte jeden duel v súťaži, v stredu 18. novembra o 16.00 h nastúpia na palubovke azerbajdžanského Landau Lions Baku.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Po pomalšom rozbehu útočne ladených tímov, keď dominovali nepresnosti, sa Prievidza dostala do tesného vedenia. Pomáhal jej k tomu kolektívnejší výkon v porovnaní so súperom a šesťbodová šnúra.
Denizlispor sa dokázal dotiahnuť, prvá štvrtina sa skončila remízou 19:19. Domáci vstúpili do druhej časti koncentrovane, ich silnou stránkou bol fakt, že takmer každý bol nebezpečný smerom do koša.
Prievidza sa nadýchla k ofenzívnej kanonáde, približne štvorminútový úsek vyhrala 17:2 a razom viedla výrazným rozdielom.
Turecký tím úplne odišiel v útoku a domáci sa dostali do viac ako 20-bodového vedenia. Prievidza tak išla na prestávku v komfortnej pozícii, stav bol 52:28.
II. polčas:
Domáci zvládli začiatok druhého polčasu, Denizlispor nepustili k žiadnemu výraznejšiemu tlaku a naďalej si udržiavali celkom výrazný náskok.
Hostia niečo ukrojili z manka, ale do poslednej štvrtiny išli za stavu 49:68. Žiadna výraznejšia zmena scenára na palubovke sa v ďalších minútach nediala, Prievidza už bola rozbehnutá po útočnej stránke a vo všetkých kľúčových ukazovateľoch mala navrch.
Denizlispor však nezložilo zbrane, v hre bolo totiž lepšie skóre zo vzájomného zápasu a ešte v závere zdramatizovala súboj o víťazstvo.
Domáci sa totiž dlhšie bodovo odmlčali, v koncovke však výrazne pomohol Eugene a trojky Hronského, vďaka ktorým si Prievidza zaknihovala napokon druhý úspech v skupinovej fáze.