Basketbalisti Prievidze oslavujú prvý triumf. Na domácej palubovke dominovali hneď od úvodu

Európsky pohár FIBA - B-skupina
BC Prievidza - Landau Lions Baku 108:84 (48:34)
Prievidza: Policelli 23, Eugene 21, Muhammad 16, Coleman-Jones 14, Novák 4 (Massie 10, Smith 8, Hronský 6, Mokráň 4, Hlivák 2, Jašš a Zelizňák 0)
Najviac bodov Baku: Jackson 17, Frazier a Orelik po 15
TH: 29/23 - 27/16, fauly: 23 - 24, trojky: 15 - 6
Rozhodovali: Värv (Est.), Petrov (Bul.), Mészáros (Maď.)
Štvrtiny: 25:20, 23:14, 34:25, 26:25
Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali v G-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) prvé víťazstvo, keď pred domácim publikom zdolali azerbajdžanské Landau Lions Baku 108:84.
Zverenci trénera Garetha Murrayho tak majú po dvoch vystúpeniach bilanciu jedna výhra a jedna prehra.
Na družstvo z hornej Nitry čaká najbližšie vystúpenie v súťaži v stredu 21. októbra o 21.00 h, keď sa predstaví na palubovke portugalskej Benficy Lisabon.
Priebeh zápasu Prievidza - Baku
I. polčas:
Po trochu opatrnejšom rozbehu sa postupom času začala ukazovať ofenzívna sila prievidzského kolektívu a od svojho súpera dokázali odskočiť aj na dvojciferný rozdiel.
Tón v útoku udávala najmä dvojica Coleman-Jones a Eugene, no na druhej strane palubovky to ešte nebolo úplne ideálne.
Azerbajdžanský tím tak dokázal dobrou koncovkou stiahnuť na 20:25 po prvej štvrtine.
V druhej časti už boli domáci basketbalisti oveľa viac koncentrovaní a tiež sa prejavila ich kolektívna sila.
Prievidza začala herne dominovať a získavať duel pod svoju kontrolu. Baku už malo oveľa väčšie problémy s presadzovaním a vidina úspechu sa vzďaľovala. Slovenský tím napokon viedol po prvom polčase 48:34.
II. polčas:
Tretia štvrtina pokračovala v svižnom tempe, Prievidza sa dostala do patričnej hernej pohody a sebavedomo si išla za prvým víťazstvom v G-skupine.
Pozitívom bola aj postupne sa zapĺňajúca strelecká listina, Landau už prestalo mať v tejto fáze nárok na zisk dvoch bodov do tabuľky. Do poslednej časti sa tak išlo za stavu 82:59.
Štvrtá 10-minútovka bola rozkúskovaná, no o víťazovi stretnutia bolo už rozhodnuté.
Prievidza si išla za čo najvyšším triumfom, keďže v konečnom zúčtovaní môže rozhodovať aj bodový rozdiel.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Čo sa týka Landau, bolo tam mnoho neznámych vecí. Mali sme k dispozícii niekoľko ich zápasov, ale neboli sme si pred stretnutím istí tým, kto bude zdravý a kto nie. V sobotu totiž niektorí hráči absentovali, ale vedeli sme, že majú skúsených hráčov a strelcov. Som šťastný za víťazstvo proti európskemu tímu. V Európskom pohári FIBA som rád za každú výhru, obzvlášť pred domácim publikom, ktoré malo energiu. Hrali sme dobre v obrane a skórovali sme vtedy, keď to bolo potrebné.“
Frankie Policelli, hráč Prievidze: „Bolo fajn hrať zápas Európskeho pohára FIBA v Prievidzi. Diváci dodávali energiu a sme radi za celkom presvedčivé domáce víťazstvo. Moji spoluhráči ma nachádzali v momentoch, keď som bol voľný a mne sa darilo.“
Jakub Mokráň, hráč Prievidze: „Našim fanúšikom ďakujeme za úžasnú atmosféru, hralo sa nám veľmi dobre. Všetko to vychádza z našej práce na tréningoch. V tíme máme veľkú ofenzívnu silu, všetci sme kvalitní strelci za tri body. A útok dopĺňame dobrou obranou, ktorá je rovnako zásluhou celého tímu. Sme radi za túto výhru. Máme za sebou ťažký duel s favoritom skupiny Denizlisporom, teraz výhru v prvom domácom zápase skupiny a tešíme sa na ďalší zaujímavý zápas v Lisabone.“