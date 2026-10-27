Basketbalisti Prievidze bojovali do posledných sekúnd. Potopili ich trojky dánskeho tímu

Európsky pohár FIBA - G-skupina
BC Prievidza - Bakken Bears Aarhus 78:83 (36:39)
Prievidza: Eugene 33, Policelli 9, Muhammad 6, Coleman-Jones 5, Novák 0 (Massie 7, Hronský 6, Hlivák 6, Smith 4, Mokráň 2)
Najviac bodov Aarhusu: Binet 16, Jorgensen 14, Mincey 13
TH: 26/19 - 18/10, fauly: 18 - 18, trojky: 5 - 9
Rozhodovali: Karpanos (Gréc.), Ciulin (Rum.), Manheim (Izr.), štvrtiny: 20:20, 16:19, 22:19, 20:25.
Basketbalisti BC Prievidza zaznamenali v G-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) druhú prehru za sebou.
Pred domácim publikom nestačili na dánsky Bakken Bears Aarhus po výsledku 78:83 a na svojom konte majú jedno víťazstvo a tri prehry.
Ďalší duel Prievidze v súťaži je na programe v stredu 4. októbra o 20.30 h, kedy sa predstaví na palubovke švajčiarskej Ženevy.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Duel v Prievidzi priniesol od úvodu vyrovnaný priebeh a ani jeden z tímov nedokázal odskočiť na dvojciferný bodový rozdiel.
VIDEO: Asistent trénera Červenka
Hostia z Dánska po väčšinu stretnutia tesne viedli, v druhej štvrtine nakrátko o 9 bodov, ale domáci boli stále v hre a po polčase strácali iba tri body.
II. polčas:
Prievidzu ťahal v ofenzíve najmä 33-bodový Christyon Eugene, ale nikto ďalší z domáceho mužstva neprekonal dvojcifernú bodovú hranicu.
VIDEO: Hráč Prievidze Dalibor Hlivák
Zverenci Garetha Murrayho si v úvode štvrtej štvrtiny vypracovali päťbodový náskok, lenže Bakken Bears vyrovnali a najmä vďaka trojkám odskočili, zatiaľ čo Prievidžania sa v streľbe za tri body trápili a hoci bojovali o víťazstvo do záverečných sekúnd, z víťazstva sa radovali hostia.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Hrali proti sebe dva tímy s podobným štýlom basketbalu. Bojovali sme, zahrali sme aj niekoľko nových útočných akcií. Súper, podobne ako my, chcel hrať rýchlo, ofenzívne, ale lepšie strieľal za tri body. Takisto mal veľa útočných doskokov a druhých šancí. Doma by sme mali strieľať lepšie, nepremenili sme nejaké otvorené trojky. Súper nás potrestal aj za to, že sme jeho hráčov nedostali včas z podkošového priestoru a mohli zakončovať. Pokúsime sa zvíťaziť v každom ďalšom zápase, budeme bojovať ďalej.“
Andrej Červenka, asistent trénera Prievidze: "Skvelá atmosféra. Ďakujeme divákom, že nás prišli podporiť, bolo to veľmi cítiť. Veľmi fyzický zápas. Čakali sme náročný basketbal s tímom, ktorý sa prezentuje veľmi podobným spôsobom ako my. Myslím si, že to bolo vidieť, hráči zo seba vydali maximum. Už po niekoľkýkrát sa nám nedarila trojková streľba, lebo sa nedostaneme do dobrých pozícií. Sám som mal pocit, že možno sme si v niektorých prípadoch riešili situácie až príliš sebecky, ale možno to vyplýva aj z toho chcenia vyhrať. Fyzickosť sa prejavila aj na útočnom doskoku. Mali 18 útočných doskokov, to nás hrozne pribrzdilo. Keď chceme hrať rýchlo, keď chceme dávať ľahké koše, tak potrebujeme potvrdiť tú dobrú obranu doskokom, a to sa nám, bohužiaľ, dnes nedarilo.“
Dalibor Hlivák, hráč Prievidze: „Pre nás určite obrovské sklamanie. Gratulujem súperovi, bol disciplinovanejší a organizovanejší vo veciach, v ktorých sme chceli byť my. My sme nehrali vôbec dobre a predstavovali sme si to inak. Preto je to sklamanie, chceli sme doma zvíťaziť a podať úplne iný výkon. Súper bol lepší.“