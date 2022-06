Hráči z NBA nie sú spokojní. Olympijský basketbal zrejme presunú z Paríža

PARÍŽ. Organizátori OH 2024 zvažujú, že zápasy basketbalového turnaja mužov a žien presunú z Paríža do 210 km vzdialeného Lille.

Halu výstaviska Porte de Versailles totiž označili francúzski hráči pôsobiaci v NBA za nevhodnú vzhľadom na nízky strop.

Basketbalový program by sa tak až do záverečných vyraďovacích súbojov konal kompletne v Lille, kde by stretnutia hostil tamojší Štadión Pierra Mauroya.

Ten má zaťahovaciu strechu a už sa v ňom hrali duely ME vo futbale i basketbale. Tento nápad sa však nepáči predstaviteľom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), podľa ktorých by presun zápasov do mesta vzdialeného autom tri hodiny od Paríža neumožnil basketbalistom bývať v olympijskej dedine.