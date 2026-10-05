Slovensko zažije poriadny európsky basketbal. Do súťaže vstupujú tri slovenské kluby

S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov štartuje v utorok 6. októbra ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).
Patrioti Levice sú po roku späť v tejto súťaži, účinkovanie v B-skupine odštartujú domácim duelom s belgickým Coretec Oostende (utorok 6. októbra, 19.00 h).
V rovnakom čase sa predstaví Prievidza v G-skupine na palubovke tureckého Yukatelu Denizlispor Merkezefendi Basket, pre celok z hornej Nitry to bude tretia účasť v skupinovej fáze za sebou.
Premiéru v pohárovej Európe zažijú hráči Nitra Blue Wings vonkajším duelom s poľským Kingom Štetín (streda 7. októbra, 19.00 h).
Chcú ísť do TOP 16
Majstrovským Leviciam tentoraz nevyšiel sen o účasti v Lige majstrov, preto si štvrtýkrát zahrajú v EP FIBA. Maximom je účasť medzi top 16 hneď v prvom roku účinkovania (2022/2023).
„Pôsobenie v európskych súťažiach je hlavnou motiváciou do sezóny. Tešíme na túto konfrontáciu, ideme reprezentovať seba, Levice a slovenský basketbal.
Dostali sme atraktívnu skupinu, v každom zápase ideme bojovať o víťazstvo a pobiť sa o postup. Som rád, že domáce stretnutia budú v Leviciach a plná hala nám pomôže dodať energiu k pekným basketbalovým večerom.
Oostende je asi najznámejšou belgickou basketbalovou značkou, v predchádzajúcej sezóne im tesne ušiel titul.
Teším sa na porovnanie s belgickým basketbalom. Postupový kľúč je krutý, ale zároveň spravodlivý, pretože sa pozerá len na výsledky v skupine,“ povedal pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.
Musia pracovať na hre
Jeho družstvo si opäť po roku zahrá s maďarským Szolnokom, okrem toho narazí na známe značky pod deravými košmi - poľskou Zielonou Górou alebo rumunským Dinamom Bukurešť.
Zostavu v B-skupine kompletizuje španielska Girona. „Doterajšie stretnutia nám ukázali, že musíme ešte veľa pracovať na takej hre, akú si predstavujeme.
To, že začíname doma, je veľká výhoda. Verím, že nás príde povzbudiť čo najviac divákov a bude plná hala. Naši fanúšikovia dokážu byť šiestym hráčom na palubovke.
Cieľom je dostať sa čo najďalej, ale je potrebné sa prezentovať aj pekným basketbalom a chceme byť spokojní s našim herným prejavom,“ doplnil pred úvodným duelom krídelník Levíc Samuel Volárik.
Prievidza s ambíciami
Tretí rok po sebe nebudú chýbať v EP FIBA hráči Prievidze, pred pár dňami si s prehľadom poradili v kvalifikačnom dvojzápase s chorvátskym Samoborom.
Aj aktuálny víťaz Slovenského pohára a SUPERpohára by si rád zopakoval účasť medzi top 16.
„Je to potvrdenie kontinuity smerovania celého klubu, nie je samozrejmosťou hrať tretí rok po sebe skupinovú fázu európskej súťaže.
Myslím si, že Prievidza do Európy jednoducho patrí. Je to veľká príležitosť konfrontovať sa s kvalitnými súpermi a fanúšikovia majú možnosť vidieť hráčov, ktorých by normálne nemali možnosť vidieť.
Verím, že si spoločne tieto večery užijeme. Denizlispor pochádza z ligy, ktorá patrí medzi najlepšie v Európe. Majú veľkú individuálnu kvalitu a útočný potenciál, očakávame veľmi fyzický zápas.
Na úvod je to dobrá konfrontácia, ktorá naznačí naše možnosti v skupine. Neplánujeme však byť do počtu, chceme byť konkurencieschopní v každom zápase a zabojovať o postup,“ uviedol asistent trénera Prievidze Andrej Červenka.
Pestrá skupina
Už tradičný slovenský zástupca v súťaži dostal pestrú skupinu, ktorú odštartuje súbojom s tureckým Denizsliporom.
Opäť príde v G-skupine aj na duel s Benficou Lisabon, okrem toho si zmeria sily s dánskym Bakken Bears Aarhus, azerbajdžanským Landau Lions a švajčiarskou Lions Ženeva.
„Na európske zápasy sa tešíme, je to vždy niečo špeciálne nielen pre nás, ale aj pre našich fanúšikov a klub. Takéto stretnutia nás posúvajú predovšetkým po basketbalovej stránke.
Verím, že získané skúsenosti budeme vedieť preniesť aj do domácej súťaže. Cieľom a ambíciou je určite postúpiť zo skupiny. Vieme, že nás čakajú kvalitní súperi a každý zápas bude náročný,“ vyjadril sa krídelník Prievidze Marek Jašš.
Po 15 rokoch v Európe
Po zisku dvoch ligových bronzov využila Nitra Blue Wings možnosť a do mesta pod Zoborom sa tak po 15 rokoch vráti európsky basketbal.
„Ide o veľkú vec, keďže sa deje pri našom treťom roku fungovania na profesionálnej úrovni. Vážime si to, je to obrovská výzva, ale veľká zodpovednosť.
Urobíme maximum, ideme sa učiť, zlepšovať sa a rásť, aby nám to do budúcna všetkým pomohlo.
Štetín má kvalitných legionárov a reprezentantov Poľska, takže nás čaká fyzický, vyspelý a náročný súper,“ zamyslel sa kormidelník Nitry Martin Blaho.
Pre mnohých nová skúsenosť
Pre mnohých nitrianskych hráčov to bude prvá skúsenosť s FIBA súťažou, od októbra do decembra sa v D-skupine budú konfrontovať s Viedňou, francúzskym SLUC Nancy, estónskym Pärnu, cyperským Keravnosom Nikózia a na úvod absolvujú duel na palubovke poľského King Štetín.
„Ak sa dostaneme cez vysoký level agresivity, ktorým sa chceme prezentovať a na ktorý sa musíme aj adaptovať, tak môžeme byť úspešní v každom zápase.
Za dva roky našej roboty sme si zaslúžili toto privilégium - hrať EP FIBA. Dúfam, že dokážeme to, že sa slovenská liga posúva stále vyššie a vieme byť konkurencieschopní s európskymi tímami z kvalitnejších súťaží.
Mojou ambíciou je postúpiť zo skupiny, musíme sa však držať našich vecí a nie robiť individuálne veci. Na palubovke musí byť jeden tím, ktorý bude ťahať za jeden povraz,“ dodal pivot Nitry Michael Fusek.
Obmenený formát EP FIBA prináša šesťčlenné skupiny, systémom doma-vonku odohrá tak každý tím na úvod desať stretnutí.
Dvaja najlepší z každej skupiny postupujú do ďalšej fázy súťaže, ktorá sa tiež hrá systémom doma-vonku a rovnako tak pokračuje aj play off. Meno víťaza EP FIBA za sezónu 2026/2027 spoznáme 28. apríla 2027.
B-skupina - Patrioti Levice
Súperi: Coretec Oostende (Bel.), NHSZ-Szolnok Olajbányász (Maď.), FIATC Girona (Šp.), Zastal Zielona Góra (Poľ.), CS Dinamo Bukurešť (Rum.)
6. októbra, 19.00 h: Patrioti Levice – Coretec Oostende
14. októbra, 18.30 h: Zastal Zielona Góra – Patrioti Levice
22. októbra, 19.00 h: Patrioti Levice - NHSZ-Szolnok Olajbányász
27. októbra, 18.00 h: CS Dinamo Bukurešť – Patrioti Levice
3. novembra, 20.00 h: FIATC Girona – Patrioti Levice
11. novembra, 20.30 h: Coretec Oostende – Patrioti Levice
19. novembra, 19.00 h: Patrioti Levice – Zastal Zielona Góra
9. decembra, 18.00 h: NHSZ-Szolnok Olajbányász – Patrioti Levice
15. decembra, 19.00 h: Patrioti Levice - CS Dinamo Bukurešť
22. decembra, 19.00 h: Patrioti Levice – FIATC Girona
D-skupina - Nitra Blue Wings
Súperi: Keravnos Nikózia (Cyp.), King Štetín (Poľ.), SLUC Nancy Basket (Fr.), BC Viedeň (Rak.), BC Pärnu (Est.)
7. októbra, 19.00 h: King Štetín - Nitra Blue Wings
14. októbra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - Keravnos Nikózia
20. októbra, 20.00 h: SLUC Nancy Basket - Nitra Blue Wings
28. októbra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - BC Pärnu
4. novembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - BC Viedeň
11. novembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - King Štetín
18. novembra, 18.00 h: Keravnos Nikózia - Nitra Blue Wings
9. decembra, 18.00 h: Nitra Blue Wings - SLUC Nancy Basket
16. decembra, 19.00 h: BC Pärnu - Nitra Blue Wings
G-skupina - BC Prievidza
Súperi: Bakken Bears Aarhus (Dán.), SL Benfica Lisabon (Portug.), Landau Lions (Azer.), Yukatel Denizlispor Merkezefendi Basket (Turec.), Lions Ženeva (Švaj.)
6. októbra, 19.00 h: Yukatel Denizlispor Merkezefendi Basket – BC Prievidza
13. októbra, 19.00 h: BC Prievidza – Landau Lions
21. októbra, 21.00 h: SL Benfica Lisabon – BC Prievidza
27. októbra, 19.00 h: BC Prievidza – Bakken Bears Aarhus
4. novembra, 20.30 h: Lions Ženeva – BC Prievidza
11. novembra, 19.00 h: BC Prievidza - Yukatel Denizlispor Merkezefendi
18. novembra, 16.00 h: Landau Lions – BC Prievidza
8. decembra, 19.00 h: BC Prievidza – SL Benfica Lisabon
16. decembra, 18.30 h: Bakken Bears Aarhus – BC Prievidza
23. decembra, 19.00 h: BC Prievidza – Lions Ženeva