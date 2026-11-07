Nečakaný koniec na palubovke. Pivot NBA prerušil kariéru pre zdravotné problémy

Kristaps Porzingis.
Kristaps Porzingis. (Autor: TASR/AP)
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TASR|7. nov 2026 o 11:41
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Naposledy hral v zámorskej NBA za Golden State Warriros.

Lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis sa rozhodol prerušiť pre bližšie nešpecifikované zdravotné problémy hráčsku kariéru.

Tridsaťjedenročný pivot naposledy hral v zámorskej NBA za Golden State Warriros. Porzingis absentuje na palubovke od začiatku predsezónneho kempu Golden State.

„Mám sa dobre. Viem, že nie som na takej úrovni, akú od seba očakávam. V tejto chvíli som sa rozhodol dať do popredia moje zdravie a odísť z hry, ktorú milujem.

Chcem nájsť s klubom riešenie, ktoré bude dávať zmysel,“ citoval portál The Athletic vyjadrenie 31-ročného basketbalistu na sociálnych sieťach.

Warriors sa rozhodli Porzingisovi nevyplácať mzdu, keďže na základe kontraktu neposkytuje služby.

Vedenie klubu ho plánuje vymeniť do iného tímu, aby si uvoľnilo priestor v rámci platového stropu.

Porzingis v lete podpísal dvojročný kontrakt v celkovej hodnote 40 miliónov dolárov. Je štvorka draftu z roku 2015, no počas 11-ročnej kariéry v zámorí hral už za šesť klubov.

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    Kristaps Porzingis.
    Kristaps Porzingis.
    Nečakaný koniec na palubovke. Pivot NBA prerušil kariéru pre zdravotné problémy
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