Basketbalisti Slovana nezachytili úvod duelu. Favoritovi sa vyrovnali až po polčase

ABA liga - 4. kolo
KK Budučnost VOLI Podgorica - BC Slovan Bratislava 82:70 (49:25)
Najviac bodov Podgorice: Magee 16, Smith 15, Bouteille 12
Slovan: Nikolič 8, Buie a Bluiett po 7, Dreznjak 5, Ford 3, (Buchanan 18, Bacvič 7, Skeens 7, Abrhám 6, Pavelka 2). TH: 12 - 17, fauly: 18 - 16, trojky: 14 - 10
Rozhodcovia: Urrego (Kol.), Madjoski, Temelkov (obaja S.Mac.).
Basketbalisti BC Slovan Bratislava prehrali v 4. kole základnej časti Jadranskej ligy (ABA liga) na palubovke čiernohorskej Budučnost Voli Podgorica 70:82.
„Belasí“ tak majú po troch dueloch v A-skupine bilanciu jedna výhra a dve prehry.
Slovenský zástupca bude pokračovať v súťaži v sérii duelov u súperov vo štvrtok 22. októbra o 20.00 h, keď si zmeria sily s bosnianskym tímom HKK Široki TT Kabeli.
Slovanisti od úvodu iba doťahovali náskok favorizovaného súpera. Podgorica sa v prvej štvrtine dostala do desaťbodového náskoku (17:7), ktorý v druhej ešte zvýšila.
Hostia viackrát zlyhali v zakončení a doplácali aj na chyby v defenzíve. Domáci v druhej štvrtine ešte zvýraznili svoj náskok a Slovan šiel do prestávky s 24-bodovým mankom.
Hostia v tretej štvrtine dvihli hlavy a viackrát znížili náskok súpera. Podgoricu mierne pribrzdili a skorigovali na 17-gólový rozdiel - 45:62.
V zlepšenej hre pokračovali aj v záverečnej časti, no veľký obrat sa napokon nekonal. Domáci ťažili s presvedčivého náskoku a napokon dosiahli očakávané víťazstvo.
Hlasy po zápase
Andrej Žakelj, tréner Budučnosti VOLI: „Vieme, v akej situácii sa nachádzame. Potrebovali sme víťazstvo a dobrý výkon, aby sme získali trochu sebavedomia. Odohrali sme veľmi dobrý prvý polčas, a to v útoku aj v obrane. Naša koncentrácia a dodržiavanie herného plánu boli na vysokej úrovni – na tom musíme ďalej stavať. Druhý polčas bol úplne iný. Keď máte taký vysoký náskok, spôsob hry sa prirodzene mení. Z tohto zápasu sme získali presne to, čo sme potrebovali. Chcem pochváliť chalanov za ich prístup a sústredenie, bolo to lepšie než v predchádzajúcich zápasoch. Momentálne nás trápia početné zranenia. Na tréningoch skúšame rotovať hráčov na rôznych pozíciách. Jednoducho sa s tým musíme zmieriť a ísť ďalej.“
Dejan Jakara, tréner Slovana: „Gratulujem Budučnosti k zaslúženému víťazstvu. Zápas sme v podstate stratili už v prvom polčase. Do prestávky sme mali na konte len tri asistencie, čo je katastrofa. V druhom polčase sme hrali tak, ako chceme hrať – s množstvom rýchlych protiútokov, voľnými strelami a 13 asistenciami. Samozrejme, aj koncentrácia Budučnosti trochu klesla, keď si uvedomili, že víťazstvo majú isté, no druhý polčas je vzorom toho, ako by sme mali hrať v budúcnosti. Kontrolovali sme doskoky, tlačili sme sa do rýchlych protiútokov a udržiavali tempo aj pri rôznych striedaniach, no Budučnost má jednoducho príliš kvalitných hráčov na to, aby sme proti nim mohli pomýšľať na prekvapenie.“