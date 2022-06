Mali by sa vyhnúť kvalifikácii. Piešťanské Čajky sa opäť prihlásili do Európskeho pohára

PIEŠŤANY. Piešťanské Čajky sa v nasledujúcej sezóne opäť predstavia v druhej najprestížnejšej basketbalovej klubovej súťaži v Európe.

Vedenie klubu prihlásilo tím do Európskeho pohára žien FIBA (EuroCup Women), v ktorom Čajky už v minulosti účinkovali.

Piešťany už zaslali Medzinárodnej basketbalovej federácii (FIBA) oficiálnu prihlášku a momentálne čakajú na ďalšie informácie. Čajky by sa ako úradujúce majsterky Slovenska mali vyhnúť kvalifikácii a ako najlepší slovenský tím by mali byť nasadené priamo do skupinovej fázy.