Piešťanské Čajky získali slovenskú reprezentantku. Dvadsaťdvaročná opora Slavie mení dres

Basketbalový klub Piešťanské Čajky podpísal zmluvu so slovenskou reprezentantkou Lianou Užovičovou.
Odchovankyňa seredského basketbalu odišla v mladom veku do Žabín Brno, kde zbierala prvotné skúsenosti za B-tím. Od roku 2023 bola súčasťou Slávie Banská Bystrica.
„Teším sa, že sme sa konečne dohodli, pretože sme mali o Lianu dlhodobý záujem. Som rád, že prichádza do nášho tímu. Berieme ju ako ostrieľanú extraligovú hráčku, osobne si od nej veľa sľubujem. Dúfam, že dokáže naplniť ambície, s ktorými prichádza. Verím, že ukáže potenciál, ktorý v nej je a splníme aj jej ciele,“ povedal tréner Peter Jankovič.
Dvadsaťdvaročná hráčka dosiahla počas troch sezón na množstvo tímových úspechov, dvakrát získala striebro v extralige (2024, 2025), raz bronz (2026), je víťazka Slovenského pohára (2024), zahrala si finále Alpsko-jadranského pohára (2024) a má bronz z Federálneho pohára (2024).
V sezóne 2025/2026 mala v lige priemer 9,8 bodu, 3,5 doskoku, 2,8 asistencie a 1,5 zisku.
„Po poslednej sezóne bolo mojím pôvodným plánom posunúť sa do zahraničia, no keďže mi druhá časť sezóny nevyšla úplne podľa mojich predstáv, tak som sa rozhodla, že zostať ešte na Slovensku bude pre môj ďalší rozvoj najlepší krok. Piešťanské Čajky o mňa prejavovali záujem už dlhší čas, čo som si veľmi vážila.
Páči sa mi, ako klub funguje, aké vytvára podmienky pre hráčky a akú atmosféru dokážu vytvoriť fanúšikovia. Verím, že v tíme bude veľká konkurencia a kvalitný tréningový proces, čo ma bude každý deň posúvať ďalej. Do Piešťan prichádzam s veľkou chuťou pracovať, zlepšovať sa a odovzdať tímu maximum. Verím, že spoločne budeme úspešné a svojimi výkonmi pomôžem tímu dosiahnuť stanovené ciele,“ uviedla pre klubový web Užovičová.