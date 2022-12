Pre Piešťanské Čajky je účinkovanie v Európe stratové. Berú ho však ako prestíž

BRATISLAVA. Úradujúce slovenské šampiónky v basketbale žien Piešťanské Čajky okrem domácej ligy štartuje v sezóne 2022/2023 aj v Európskom pohári a zo skupinovej časti sa prebojovali do play-off.

"Je to niečo, čo sme si vytýčili pred začiatkom sezóny ako jeden z cieľov. Veľmi sa z toho tešíme, je to veľký úspech. Je to naša 5. účasť v Eurocupe, dvakrát sa nám nepodarilo postúpiť z kvalifikácie a dvakrát sme v skupinovej fáze uhrali 2 výhry a 4 prehry.