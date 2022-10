Posledný kôš nedali. Piešťanské Čajky doma tesne prehrali s Gorzówom

Európsky pohár - skupina C

Úradujúci šampión Niké extraligy žien má šancu zabojovať o prvé dva body do tabuľky vo štvrtok 3. novembra o 19.00 h, keď ho čaká slovenské derby so Sláviou Banská Bystrica.

Po prestávke to bola hra úsekov, najskôr dal Gorzów štyri body za sebou, následne Piešťany odpovedali piatimi bodmi a vyrovnaným stavom. Potom sa siedmimi bodmi hosťujúci tím opätovne dostal do vedenia.

Od vyrovnaného stavu to bola doťahovaná o každú loptu, prvý polčas sa skončil 32:33 z pohľadu Čajok.

Neskôr narástlo aj do dvojcifernej hodnoty, to však bol pre Čajky potrebný budíček. Zabrali na koncentrácii a najmä defenzíve, Jamesová v 7. minúte stiahla na 49:52 z domáceho pohľadu.

Keď už sa domáce hráčky nadychovali k obratu, tak vždy prišla zo strany Gorzówa bodová odpoveď. Jamesová do konca tretej štvrtiny upravila na 55:59.

V záverečnej časti sa pridalo na intenzite a bojovnosti, viac z toho ťažili Piešťany. Aj s podporou publika cítili nádej na obrat a víťazný vstup do skupinovej fázy.

Dôležitý okamih prišiel necelé štyri minúty pred koncom, Mandičová poslala domáci tím po dlhom čase do vedenia - 66:65.

Bola to dráma do posledných sekúnd, posledný útok mali v rukách domáce hráčky, ale cestu do koša si lopta nenašla.

Tabuľka skupiny C