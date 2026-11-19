Európsky pohár FIBA - skupina B
Patrioti Levice - Zastal Zielona Góra 88:90 (42:53)
Levice: Chavez 19, Ohams 16 (10 doskokov), Brooks 13, Pažický 6, Volárik 5 (Watson-Gayle 21, Dorsey a Solčánsky po 3, Bojanovský 2)
TH: 22/12 - 10/6, fauly: 16 - 22, trojky: 10 - 10,
Rozhodovali: Baloun (ČR), Docenko (Ukr.), Rozenfelds (Lot.), štvrtiny: 25:21, 17:32, 21:21, 25:16.
Basketbalisti tímu Patrioti Levice zaznamenali v B-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) tretiu prehru za sebou, doma nestačili na poľskú Zastal Zielonu Góru po výsledku 88:90.
Šance zverencov trénera Michala Madzina na jednu z dvoch postupových miesteniek sa tak výrazne skomplikovali, na konte majú dve výhry a päť prehier.
Po reprezentačnej prestávke ich čaká najbližší duel v stredu 9. decembra o 18.00 h proti maďarskému NHSZ-Szolnok Olajbányász.
Oproti prvému meraniu síl sa v Leviciach už od úvodnej štvrtiny hrala oveľa ofenzívnejšia partia. Najskôr si tímy vymieňali tesné vedenie, ale potom sa Poliakom podarilo odskočiť úsekom 10:1 do výraznejšieho trháku.
Patrioti však reagovali oddychovým časom, odpovedali úsekom 14:2 a prvú 10-minútovku napokon vyhrali 25:21. Nástup do druhej časti domácim basketbalistom vôbec nevyšiel, v priebehu niečo vyše troch minút inkasovali od súpera 12 bodov v rade.
VIDEO: Patrik Pažický
Levičania sa následne snažili zapnúť na oboch stranách palubovky, aby sa im Zielona Góra bodovo veľmi nevzdialila, lenže najmä Brkič bol strelecky neomylný. Po prvom polčase tak prehrávali Patrioti 42:53.
Ani vstup do tretej štvrtiny nebol z levického pohľadu ideálny, súper si pomohol tentoraz úsekom 7:1 a viedol už 17-bodovým rozdielom. Náznak zlepšenia prišiel s produktivitou Watsona-Gaylea, ale Zielona Góra vedela okamžite zareagovať na domáci nástup.
Až v koncovke prišla nádej na obrat, no stav pred štvrtou periódou bol naďalej nepriaznivý - 63:74. Levice nevzdávali boj o prvé domáce víťazstvo v skupine, avšak hostia si kontrolovali svoj náskok.
Domáci napokon aj napriek stíhacej jazde v závere neuspeli a postupová šanca na ďalšiu fázu EP FIBA sa posunula skôr do teoretickej roviny.
VIDEO: Tréner Madzin po zápase
Hlasy po zápase:
Michal Madzin, tréner Levíc: „Vrátili sme sa. Skôr však mrzí to, že sme prehrávali o 20 bodov. Na konci nám padli zázračné a ťažké strely, ktoré možno predtým nepadli, ale skôr ide o to, že sme museli doháňať 20 bodov. Dlho sme nevedeli nájsť obranu, aby sme ich dokázali zastaviť. Dostali sme 53 bodov v prvom polčase, čo vidím ako hlavný problém. Bol to iný zápas ako prvé stretnutie. Mali možno podobné pozície, ktoré nevedeli premeniť alebo sa vytrápili v útoku. Teraz im od prvej minúty padla strela a uvoľnili sa. Riešenie na našu obranu bolo efektívne. Museli sme urobiť určité úpravy. Škoda toho prvého polčasu, 42 bodov nie je zlé útočne, ale dostali sme veľmi veľa bodov. V druhom polčase sa to zlepšilo, ale žiaľ, náskok, ktorý si vytvorili, bol evidentne zmazateľný, ale veľmi ťažko.“
Patrik Pažický, hráč Levíc: „V prvom polčase sme urobili veľa chýb, oni boli agresívnejší v útoku a v obrane, a tak si spravili náskok. V druhom polčase sme zvýšili energiu, ale nakoniec to nestačilo. Snažili sme sa ísť od obrany k obrane, v útoku si vieme nájsť voľné strely. Záviselo to hlavne od obrany.“