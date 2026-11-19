Slovenský basketbalista Mário Ihring podpísal kontrakt s belgickým tímom a účastníkom Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) Coretecom Oostende.
Dvadsaťosemročný reprezentačný rozohrávač sa len prednedávnom vrátil na palubovky po zranení, za sebou má krátky angažmán v Interi Basket.
Ihring odohral v žlto-čiernych farbách účastníka Tipos Slovenskej basketbalovej ligy jeden duel, na výhre nad Lučencom sa podieľal 14 bodmi, 7 doskokmi a 6 asistenciami.
Teraz si vo svojej profesionálnej basketbalovej kariére vyskúša ďalšiu destináciu. „Mário je rozohrávač, ktorý prináša organizáciu, hernú inteligenciu a kreativitu. Má excelentné videnie, ľahko nachádza spoluhráčov a sám vie predviesť svoju ofenzívu,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku klubu. Ihring podpísal s Oostende kontrakt do konca aktuálnej sezóny.
Reprezentant Slovenska si v predchádzajúcich rokoch vyskúšal mimo iného taliansku Seriu A, Ligu majstrov či pôsobenie v nadnárodnej Jadranskej lige.
V pozícii dirigenta hry hral v Chorvátsku, Estónsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku a Slovinsku. Majstrovskú trofej získal v Poľsku a na Slovensku.
Oostende je v spoločnej belgicko-holandskej lige (BNXT) na priebežne piatej pozícii s bilanciou štyroch výhier a troch prehier.
V B-skupine EP FIBA, v ktorej hrajú aj Patrioti Levice, sú zatiaľ na postupovom druhom mieste s piatimi víťazstvami a dvoma prehrami.