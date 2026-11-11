Fanúšikovia ju nepoznali. Slovenka sa po rokoch v USA hlási do reprezentácie

Slovenská basketbalistka Petra Oborilová sa niekoľko rokov ocitla „mimo radaru“ bežného fanúšika a pôsobenia v reprezentácii.
V mladom veku sa totiž vybrala cestou pôsobenia na amerických univerzitách, kde si vybudovala solídne meno.
Pred touto sezónou vstúpila 24-ročná krídelníčka do profesionálneho sveta podpisom kontraktu s talianskym Bolzanom a čoskoro môže zažiť debut v reprezentačnom tíme žien.
Oborilová sa najskôr ocitla na širšom, potom užšom zozname pred začiatkom druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027 a napokon sa dostala do 12-členného zoznamu na duel s Holandskom (streda 11. novembra, 19.30 h).
„Veľmi ma to potešilo, je to pre mňa taký splnený sen. Veľmi sa teším z toho, že tu môžem byť a naberať skúsenosti,“ povedala pre TASR samotná basketbalistka. V novembrovom asociačnom termíne bude mať tri šance, aby nazbierala prvé minúty za ženský tím Slovenska.
„Chcem nazbierať čo najviac skúseností, pretože je tu veľmi veľa úžasných hráčok, ku ktorým vzhliadam odmalička. To, že som tu medzi nimi, je pre mňa splnený sen. Chcem odovzdať čo najviac energie a všetko, čo budú odo mňa potrebovať,“ doplnila Oborilová.
Z Banskej Bystrice až proti najlepším v USA
S basketbalom začínala v rodnej Banskej Bystrici, kde získavala prvé skúsenosti v najvyššej súťaži a vyskúšala si pôsobenie aj v mládežníckych reprezentáciách Slovenska. Pred sezónou 2022/2023 sa vydala zámorskou cestou, jej prvým univerzitným pôsobiskom bola Iona Gaels.
„Dostala som možnosť a ponuku na štipendium. Vždy sa mi páčilo, ako vedia v USA spojiť školu so športom. Som veľmi rada, že sa mi to tam podarilo zažiť a stráviť tam štyri roky. Bolo to super, bola som priamo v New York City, takže to tiež bol taký malý detský splnený sen. Išlo o dobrú skúsenosť na rozohranie sa, pretože som dostala ako mladá hráčka veľa priestoru,“ uviedla 24-ročná krídelníčka k odchodu do USA.
Po dvoch individuálne dobrých sezónach sa však rozhodla pre zmenu, voľba napokon padla na „mušketierov“ zo Xavieru. Razom sa ocitla v rámci univerzitného basketbalu medzi národnou špičkou a čelila aj oveľa kvalitnejším súperkám.
„Zmenila sa nám hlavná trénerka, takže som sa rozhodla, že vyskúšam niečo iné. Vstúpila som do tzv. transfer portalu a z neho si ma zobrala stará trénerka na univerzitu Xavier. V druhom roku som mala celkom dobrú sezónu, takže mi dávalo zmysel ísť aj s kreditmi a zostávajúcim časom v USA. Je to iná konferencia.
Bol to veľký zážitok, pretože sme hrávali napríklad proti UConn-u, čo je jedno z najikonickejších a najlepších univerzitných družstiev. Nabrala som ich pozitívnu mentalitu. Nech sa čokoľvek deje, tak som sa naučila pozerať na veci z pozitívnej stránky. Tiež to bolo o tom, aby som stále tvrdo pracovala a hľadala, v čom sa môžem zlepšovať a posúvať sa,“ zhodnotila Oborilová predchádzajúce dve univerzitné sezóny.
Pred aktuálnym ročníkom bola Slovenka na kariérnom rázcestí, ale napokon zostala na basketbalových palubovkách. Za svoju prvú profesionálnu destináciu si vybrala družstvo z druhej najvyššej talianskej súťaže - Basket Club Bolzano.
„Mala som veľa ponúk z rôznych krajín. Bolo to super, ako keď som išla na univerzitu, že som si mohla vyberať kam ísť. Prišlo to samé, pretože som veľmi nevedela, čo ďalej po univerzite. Cesta sa skladala sama, teraz som v Taliansku veľmi spokojná. Bola to taká kombinácia viacerých faktorov.
Mala som tam super podmienky z pohľadu basketbalu a tiež rozohrania sa hráčky v Európe. V USA je basketbal trochu iný. K tomu sa pridalo krásne prostredie, ide o taký kvázi rodinný klub,“ zamyslela sa Oborilová nad svojim ďalším rozhodnutím.
Návrat do Európy s jasným cieľom
Po štyroch rokoch sa tak vrátila späť do európskeho basketbalu, v súčasnosti je s tímom na priečkach zaručujúcich boj o Seriu A a ten potvrdzuje, že si vybral správne na jedno z dvoch možných miest pre zahraničné hráčky.
„Vážim si to, že som to práve ja, pre koho sa rozhodli a dôverujú mi. Zatiaľ sezónu hodnotím veľmi dobre, ale určite sa nechceme uspokojiť. Sme radi, že sme takto dobre vstúpili do sezóny a verím, že takto budeme pokračovať.
Bola som z toho prekvapená. Nečakala som, že to bude až také ťažké (pozn. adaptovať sa na európsky basketbal). Prvé dva mesiace som bola taká, že som si opäť na všetko zvykala. Teraz sa už cítim dobre a som v podstate späť v európskom basketbale,“ vyhlásila krídelníčka Bolzana.
Štatisticky sa Oborilovej darí, pred reprezentačnou prestávkou mala priemer 8,6 bodu, 6,2 doskoku, 2,6 asistencie a dvoch ziskov na zápas.
„Nechcem sa na nič zameriavať, vždy chcem ísť do zápasu s tým, že sa zamieram na to, čo tím potrebuje a v čom mu viem najviac pomôcť. Budem to robiť v daný deň najlepšie, ako sa dá. Môj cieľ v tejto sezóne je opätovné sa rozohranie v európskom basketbale.
Nedávala som si nejakú konkrétnu métu, pretože som po univerzite veľmi nevedela, či pôjdem profesionálnou cestou. Hlavné bolo vyskúšať to, zistiť, či je to pre mňa. Zatiaľ ma to však veľmi baví a som spokojná,“ dodala na záver Oborilová.