Nový systém aj návrat Interu. Basketbalová SBL zažije najväčšie zmeny za posledné roky

Nadchádzajúci ročník Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) prinesie najväčší balík noviniek a zmien za ostatné obdobie.
Prvé kolo ďalšieho ročníka odštartuje 26. septembra s 11 účastníkmi. Obmenami prešla nielen základná časť, ale po novom bude súčasťou sezóny aj play in turnaj.
Z pomyselného trónu, na ktorom sú hráči Patrioti Levice nepretržite od roku 2022, pribudol do menoslovu konkurentov v SBL-ke Inter Basket.
Držiteľ „divokej karty“ splnil všetky podmienky a po schválení Výkonným výborom a Hracou komisiou SBA tak môže zabojovať o Trofej Stanislava Kropiláka.
Navýšenie počtu účastníkov na 11 prinieslo zmenu v podobe zrušenia baráže, po novom si víťaz spoločnej súťaže 1. ligy mužov a mladých mužov U23 vybojuje právo účasti v Tipos SBL pre sezónu 2027/2028.
Nový hrací systém aj novinka s play-in
Zmenami prešiel aj samostatný systém súťaže. Od 26. septembra si tímy zahrajú proti sebe dvojkolovo (doma-vonku).
Následne sa uskutoční ešte jedna časť základnej fázy, do ktorej budú tímy nasadené podľa postavenia v tabuľke a zároveň bude zachovaný pomer domácich a vonkajších duelov.
Cieľom týchto noviniek je väčšia flexibilita v kalendári v dôsledku vyššieho počtu účastníkov medzinárodných súťaží.
Šesť najlepších tímov po základnej časti si zabezpečí účasť vo štvrťfinále play off, na družstvá na 7.-10. priečke čaká po novom play in turnaj, v ktorom sa bude hrať o zostávajúce dve miesta vo „vyraďovačke“.
Víťaz duelu medzi 7. a 8. tímom pôjde do play off ako nasadená sedmička. Zdolaný dostane ešte jednu šancu, hrať bude proti víťazovi súboja medzi 9. a 10. tímom po základnej časti. Úspešnejší z tohto zápasu bude vo štvrťfinále ako nasadená osmička.
Štvrťfinále sa uskutoční na tri víťazné zápasy, v semifinále a finále budú potrebné štyri víťazstvá. Bronz získa vyššie postavený tím po základnej časti, ako tomu bolo aj v predošlých ročníkoch. Víťaz Tipos SBL za sezónu 2026/2027 spoznáme najneskôr 10. júna 2027.
Levice začnú doma, Nitra má voľno
V prvom kole nového ročníka by mali majstrovské Levice privítať doma Handlovú, toto stretnutie sa však môže odložiť pre povinnosti Patriotov v kvalifikácii Ligy majstrov.
Na úvod príde k podtatranskému derby Spišských Rytierov so Svitom, nováčikovský Inter Basket vycestuje na palubovku Komárna.
Vicemajstrovský Slovan sa predstaví v Košiciach a program úvodného kola uzatvorí súboj Prievidze s Lučencom. Na začiatok má voľno bronzový tím zo sezóny 2025/2026 Nitra Blue Wings.
Súboj o prvú trofej sezóny sa uskutoční v polovici februára 2027 (19. a 20. februára), kedy je na programe Final Four Slovenského pohára. účastníkoch rozhodne poradie po polovici (11. kole) základnej časti.
Súčasťou kalendára je opäť aj All-Star zápas, ktorý sa podarilo v predchádzajúcej sezóne úspešne reštartovať v Prievidzi.
Žreb 1. kola Tipos SBL 2026/2027
Patrioti Levice - MBK Baník Handlová
BC Prievidza - BKM MIMEL Lučenec
Košice Wolves - BC Slovan Bratislava
Spišskí Rytieri - Iskra Svit
BC Komárno - Inter Basket
Nitra Blue Wings má voľno
Termíny sezóny 2026/2027 Tipos SBL
začiatok základnej časti - 26. septembra 2026
koniec základnej časti - 7. apríla 2027
play in (predkolo play off) /na 1 víťazstvo/ - 10. a 13. apríla 2027
začiatok play off - 16. apríla 2027
štvrťfinále /na 3 víťazstvá/: 16. - 28. apríla 2027
semifinále /na 4 víťazstvá/: 1. - 19. mája 2027
finále /na 4 víťazstvá/: 22. mája - 10. júna 2027
Superpohár - 4. septembra 2026
All Star zápas - 23. januára 2027 (predbežný termín)
Final Four Slovenského pohára - 19. a 20. februára 2027