Slováci chcú v Nórsku zabojovať o druhý triumf. Dá sa hrať vždy, vraví Ihring

"Už v Severnom Macedónsku sme ukázali, že sa dá hrať a to platí vždy, ak ukážeme srdce a dáme do toho 100 percent. Chceme sa pobiť o víťazstvo," vyhlásil pre TASR rozohrávač Mário Ihring.

"Nórsko hrá špecifický basketbal, veľmi rýchly. Majú bundesligového rozohrávača Freya, je to veľmi kvalitný hráč a musíme ho pokryť. Nórsky štýl basketbalu je zaujímavý, my na neho nie sme zvyknutí. Už približne vieme, ako hrajú a môžeme sa na to pripraviť,“ tvrdí Ihring.

"Nórsko hrá modernejší, respektíve rýchlejší basketbal. Nemajú typického pivota, čiže to bude určite iný zápas ako s Dánskom. Treba sa na to pripraviť a hrať čo najlepšie.“

Realizačný tím má k dispozícii 13 hráčov, pred zápasom si vyberie dvanástku, ktorá zabojuje o druhý úspech v rámci D-skupiny. Stretnutie odvysiela v priamom prenose športová televízia JOJ Šport.

Do hlavnej fázy kvalifikácie ME 2025 ide ďalej víťaz skupiny a dva najlepšie tímy z druhých miest. V prípade neúspechu existuje ešte jedna šanca, v auguste 2023 by mala odštartovať tretia fáza predkvalifikácie ME 2025, do ktorej sa dostanú všetky neúspešné tímy z doterajších bojov.