Slovenky odštartujú boj o ME v Holandsku. Novembrové okno uzavrú proti Srbsku

Slovenské basketbalistky čaká vstup do hlavnej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.
Postupne nastúpia v stredu 11. novembra v Holandsku, v sobotu 14. novembra v Grécku a novembrové okno zavŕšia v utorok 17. novembra v domácom zápase so Srbskom. Tréner Martin Pospišil povolal do širšej nominácie 24 hráčok.
Druhá fáza kvalifikácie ME 2027 sa hrá systémom doma-vonku. Druhá porcia duelov je na programe vo februári 2027.
Širšia nominácia Slovenska
Nikola Dudášová (Araski/Šp.), Kyra Lambertová (Olympiakos Pireus), Daniela Hudecová (Slovan Bratislava), Alica Moravčíková, Ema Szmereková, Lucia Žilinská, Liana Užovičová, Alexandra Erdélyiová (všetky Piešťanské Čajky), Alexandra Buknová (Sokol Hradec Králové), Natália Martišková, Miroslava Mištinová (obe Panathlitikos Sykeon/Gréc.), Terézia Páleníková (Rapid Bukurešť), Terézia Kraislová, Michaela Oravcová, Alexandra Chovaníková, Tereza Vandlíková (všetky MBK Ružomberok), Stella Tarkovičová (Neptúnas Klaipéda/Litva), Ivana Jakubcová (Athinaikos Atény), Veronika Remenárová (Ibaeta/Šp.), Nina Oravcová (BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica), Rebeka Mikulášiková (Avenida Salamanca/Šp.), Soňa Svetlíková (Brixia/Tal.), Vanda Kozáková (Levhartice Chomutov), Petra Oborilová (Bolzano/Tal.)
Z každej skupiny si miestenku na európsky šampionát zabezpečia dva najlepšie tímy. ME 2027 (16. - 27. júna 2027) sa uskutočnia v štyroch krajinách - Belgicku, Fínsku, Litve a Švédsku.
Realizačný tím
Martin Pospišil (hlavný tréner), Radko Dvorščák (asistent trénera), Ivana Jalčová (asistentka trénera), Marek Mikletič (kondičný tréner), Erika Gaherová (fyzioterapeutka), Sabína Šimonovičová (vedúca družstva), Monika Bartošová (doktorka), Vladimír Katreniak (masér), Tomáš Kotlárik (mediálny manažér)
Program Slovenska
11. novembra 2026: Holandsko - Slovensko
14. novembra 2026: Grécko - Slovensko
17. novembra 2026: Slovensko - Srbsko
10. februára 2027: Slovensko - Holandsko
13. februára 2027: Slovensko - Grécko
16. februára 2027: Srbsko - Slovensko