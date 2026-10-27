Slovenky odštartujú boj o ME v Holandsku. Novembrové okno uzavrú proti Srbsku

Na snímke slovenské basketbalistky.
Na snímke slovenské basketbalistky. (Autor: TASR)
TASR|27. okt 2026 o 16:17
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Druhá fáza kvalifikácie ME 2027 sa hrá systémom doma-vonku.

Slovenské basketbalistky čaká vstup do hlavnej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027.

Postupne nastúpia v stredu 11. novembra v Holandsku, v sobotu 14. novembra v Grécku a novembrové okno zavŕšia v utorok 17. novembra v domácom zápase so Srbskom. Tréner Martin Pospišil povolal do širšej nominácie 24 hráčok.

Druhá fáza kvalifikácie ME 2027 sa hrá systémom doma-vonku. Druhá porcia duelov je na programe vo februári 2027.

Širšia nominácia Slovenska

Nikola Dudášová (Araski/Šp.), Kyra Lambertová (Olympiakos Pireus), Daniela Hudecová (Slovan Bratislava), Alica Moravčíková, Ema Szmereková, Lucia Žilinská, Liana Užovičová, Alexandra Erdélyiová (všetky Piešťanské Čajky), Alexandra Buknová (Sokol Hradec Králové), Natália Martišková, Miroslava Mištinová (obe Panathlitikos Sykeon/Gréc.), Terézia Páleníková (Rapid Bukurešť), Terézia Kraislová, Michaela Oravcová, Alexandra Chovaníková, Tereza Vandlíková (všetky MBK Ružomberok), Stella Tarkovičová (Neptúnas Klaipéda/Litva), Ivana Jakubcová (Athinaikos Atény), Veronika Remenárová (Ibaeta/Šp.), Nina Oravcová (BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica), Rebeka Mikulášiková (Avenida Salamanca/Šp.), Soňa Svetlíková (Brixia/Tal.), Vanda Kozáková (Levhartice Chomutov), Petra Oborilová (Bolzano/Tal.)

Z každej skupiny si miestenku na európsky šampionát zabezpečia dva najlepšie tímy. ME 2027 (16. - 27. júna 2027) sa uskutočnia v štyroch krajinách - Belgicku, Fínsku, Litve a Švédsku.

Realizačný tím

Martin Pospišil (hlavný tréner), Radko Dvorščák (asistent trénera), Ivana Jalčová (asistentka trénera), Marek Mikletič (kondičný tréner), Erika Gaherová (fyzioterapeutka), Sabína Šimonovičová (vedúca družstva), Monika Bartošová (doktorka), Vladimír Katreniak (masér), Tomáš Kotlárik (mediálny manažér)

Program Slovenska

11. novembra 2026: Holandsko - Slovensko

14. novembra 2026: Grécko - Slovensko

17. novembra 2026: Slovensko - Srbsko

10. februára 2027: Slovensko - Holandsko

13. februára 2027: Slovensko - Grécko

16. februára 2027: Srbsko - Slovensko

Basketbal

Basketbal

    Na snímke slovenské basketbalistky.
    Na snímke slovenské basketbalistky.
    Slovenky odštartujú boj o ME v Holandsku. Novembrové okno uzavrú proti Srbsku
    dnes 16:17
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