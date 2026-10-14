Nitra sa nadýchla k obratu, no padla aj druhýkrát. Cyperský tím ukázal väčšie skúsenosti

Európsky pohár FIBA - D-skupina
Nitra Blue Wings - Keravnos Nikózia 78:88 (37:45)
Nitra: Safford 15, Bonner 14, Ikpe 8, Ingraham 4, Adley 2 (Kováčik 16, Fusek 9, Šimko a Urban po 5, Asman 0)
Najviac bodov Nikózie: Allen a Givance po 18, Grimes 13
TH: 12/5 - 24/19, fauly: 20 - 15, trojky: 13 - 7
Rozhodovali: Rozenbergs (Lot.), Bejat (Nór.), Makrai (Maď.), štvrtiny: 21:23, 16:22, 26:18, 15:25.
Basketbalisti Nitra Blue Wings neuspeli ani vo svojom druhom vystúpení v rámci D-skupiny Európskeho pohára FIBA (EP FIBA), pred domácimi tribúnami prehrali s cyperským Keravnosom Nikózia 78:88.
Po dvoch dueloch tak majú na konte dve prehry. Nitranov čaká ďalší duel v súťaži v utorok 20. októbra o 20.00 h proti francúzskemu SLUC Nancy Basket.
Priebeh zápasu
I. polčas
Nitra vstúpila do duelu s dobrou koncentráciou v útočnej činnosti, ale Keravnosu nechávala priveľa voľného priestoru na druhej strane palubovky.
Aj keď dokázali domáci držať priaznivý stav, tak nebol natoľko výrazný, aby sa súper nedržal v hre. Hlavné slovo mali ofenzívy, prvá štvrtina skončila napokon výsledkom 23:21 pre hostí.
VIDEO: Nitra zatiaľ v súťaži bez výhry
Rovnaký scenár duelu pokračoval aj v druhej časti, nitrianskemu kolektívu chýbala dlhšia dobrá pasáž v defenzíve. Cyperský tím si pomohol úsekom 9:2 a prvýkrát v zápase výraznejšie viedol.
Pred domácimi bola náročná úloha, stiahnuť dvojciferné manko a zachovávať si nádej na výhru. V koncovke síce prišlo zlepšenie, ale po prvom polčase prehrávala Nitra 37:45.
II. polčas
Domáci zapli po prestávke na iný herný stupeň a konečne bola na oboch stranách vidieť potrebná koncentrácia.
Lenže Keravnos sa stále dokázal presadzovať, vďaka čomu si držal vedenie. Hlavné starosti robila domácej defenzíve dvojica Givance a Grimes.
Ako vydarený ťah sa ukázalo nasadenie Šimka, bol hnacím motorom Nitry za obratom a do štvrtej štvrtiny sa napokon išlo za vyrovnaného stavu 63:63.
Domáci si však vybrali v nesprávnej chvíli hluchú fázu, Keravnos to využil k sedembodovej šnúre.
Nebol to však rozhodujúci úsek zápasu, keďže Nitra mala na dosah otočku, ale vždy tomu niečo chýbalo. Cyperčania v koncovke ukázali väčšie skúsenosti a zaknihovali si druhú výhru do tabuľky.