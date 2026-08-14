Nitra debutuje v európskej súťaži. Hráčsky káder kompletne obmenili zahraničné posily

Po zisku dvoch bronzov v Tipos Slovenskej basketbalovej lige otvára Nitra Blue Wings ďalšiu kapitolu v klubovej histórii.
Tím spod Zobora si prvýkrát od svojho nedávneho vzniku zahrá európsku súťaž.
Tréner Martin Blaho síce počas leta musel hľadať nových legionárov, ale k dispozícii má takmer kompletné slovenské jadro.
Skorý štart prípravy
Nitrania patria tradične medzi prvé družstvá, ktoré sa stretávajú v hale a štartujú s prípravou na nový súťažný ročník. Inak tomu nebolo ani teraz.
„Začali sme už na konci júla. Najskôr sme sa aklimatizovali, aby sa chlapci opäť po dovolenkách zžili s loptou, absolvovali tiež športové prehliadky a lepšie sa zoznámili,“ uviedol pre TASR tréner „modrých krídel“ Martin Blaho.
Kompletná obmena legionárov
Kouč a zároveň generálny manažér musel v období medzi sezónami reagovať na viacero zmien v hráčskom kolektíve.
Asi tou najviditeľnejšou je kompletná obmena legionárskej zostavy.
„Vždy je ťažké udržať legionárov aj na ďalšiu sezónu, každý klub to chce. Po dobrých ročníkoch dostávajú oveľa lepšie ponuky ako si my môžeme dovoliť. Ani nám sa nepodarilo udržať tých, ktorých by sme chceli. Jordan Jones napríklad podpísal zmluvu s nemeckým Bambergom, účastníkom Ligy majstrov. Opäť budeme mať novú skupinu zahraničných hráčov. Celé leto sme pracovali na tom, aby sme vybrali čo najlepšie najmä z pohľadu ľudského charakteru. Verím, že sa nám to podarilo a nadviažeme na predošlé sezóny,“ prezradil kormidelník Nitry viac o tomto procese.
Stávka na nováčikov
Klub zatiaľ oznámil päť nových tvárí, podľa našich informácií ešte chce vystužiť káder o dvoch hráčov.
Posily prichádzajú zo zámorských paluboviek a pre veľkú väčšinu z nich to bude premiéra v profesionálnom basketbale. V nitrianskych farbách naopak naďalej budú pokračovať Slováci, najmä reprezentanti Michael Fusek a Lukáš Bolek.
„Mali sme to doteraz tak pol na pol, boli nováčikovia a tiež skúsenejší legionári. Na základe dvoch sezón máme my, ako klub, veľmi dobré skúsenosti s nováčikmi a preto budeme pokračovať v tejto ceste. Skúsený dobrý hráč stojí viac ako si môžeme dovoliť. Išli sme do určitého rizika, ale verím, že sa nám podarilo vybrať správne. Lákadlom bol Európsky pohár FIBA. My sme to už pocítili v predošlých rokoch, keď niektorí hráči radšej išli za rovnaké peniaze do klubov, ktoré hrali európske súťaže,“ povedal Blaho o doterajších posilách.
Pestrý prípravný program
Jeho tím bude mať opäť pestrý program prípravných zápasov, čeliť budú najmä zahraničným súperom: „Zatiaľ máme v príprave dohodnutých osem prípravných zápasov. Ešte hľadáme jedného súpera. Hráme si napríklad s bundesligovou Jenou, predstavíme sa na turnaji v Šoproni. Tradične odštartujeme duelom s Levicami. Keďže máme voľno v prvom kole novej ligovej sezóny, tak si na záver zahráme s St. Pöltenom.“
Európa ako veľká výzva
Veľkou novinkou je účinkovanie v Európskom pohári FIBA a garancia minimálne desiatich duelov v tejto súťaži.
Nitrania si na základe žrebu môžu zmerať sily s cyperskou Nikóziou, poľským Štetínom, francúzskym Nancy, nemeckou Vechtou a Viedňou.
Zoznam súperov sa môže zmeniť na základe kvalifikácie Ligy majstrov.
„Musíme opäť zvýšiť v klube serióznosť a profesionalitu. Snažíme sa iba pokračovať v tom, čo sme už začali a posúvať klub vo všetkých smeroch na vyššiu úroveň. Chceme robiť fanúšikom radosť. Pre mňa je to veľká výzva. Je potrebné sa veľmi dobre pripraviť, na čele so mnou ako trénerom. Prvýkrát budem mať možnosť koučovať na európskej scéne. Spravím maximum, aby sme mohli byť spokojní. Je to ako v predošlých sezónach, chceme sa dostať medzi najlepšiu štvorku pred play off. Chceme postúpiť na záverečný turnaj Slovenského pohára a v Európe byť dôstojným partnerom,“ dodal Blaho k cieľom a ambíciám v novom ročníku a tiež premiére v pohárovej Európe.