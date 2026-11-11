Dráma do poslednej sekundy. Nitra zdolala lídra skupiny košom tesne pred klaksónom

Fotografia zo zápasu Nitra Blue Wings - King Štetín.
Fotografia zo zápasu Nitra Blue Wings - King Štetín. (Autor: fiba.basketball)
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TASR|11. nov 2026 o 20:18
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Nitrania si tak v tabuľke vylepšili bilanciu na dve výhry a štyri prehry.

Európsky pohár FIBA - skupina D

Nitra Blue Wings - King Štetín 92:90 (45:43)

Nitra: Bonner 18, Adley 16, Brown 11, Ikpe 5, Šimko 3 (Hawkins 23, Fusek a Kováčik po 6, Bolek 4)

Najviac bodov Štetína: Reynolds 22, Witliňski 15, Porter 13

TH: 10/9 - 35/24, fauly: 25 - 16, trojky: 17 - 10

Rozhodovali: Martinez Silla (Šp.), Perlič (Chor.), Petrov (Bul.)

Štvrtiny: 27:20, 18:23, 20:29, 27:18.

Basketbalisti Nitra Blue Wings si pripísali v D-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) druhé víťazstvo, pred domácim publikom zdolali poľský King Štetín 92:90.

Nitrania si tak v tabuľke vylepšili bilanciu na dve výhry a štyri prehry. Zverencov trénera Martina Blaha čaká pred reprezentačnou prestávkou ešte jeden duel v súťaži, v stredu 18. novembra o 18.00 h si zahrajú s cyperským Keravnosom Nikózia.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Nitra našla ofenzívny rytmus hneď od úvodu, ale v obrane to nebolo ideálne. Štetín sa naopak rozbiehal a celkom s ľahkosťou sa nadýchol k desaťbodovej šnúre.

Blue Wings zapracovali po oddychovom čase na svojej hre na oboch stranách palubovky a výsledok sa dostavil. Adley a Hawkins odpovedali deviatimi bodmi za sebou a razom bolo vedenie v nitrianskych rukách.

Domáci mali navrch, úvodnú časť napokon vyhrali 27:20. Hra sa prelievala v druhej štvrtine zo strany na stranu, Nitrania si vypracovali na lídra skupiny dokonca dvojciferný náskok.

Štetín však ukazoval, že nie náhodou je lídrom skupiny a ešte do prestávky takmer kompletne zmazal manko. Lenže posledné slovo mal v prvom polčase domáci Fusek, tesne pred klaksónom upravoval smečom na 45:43.

II. polčas:

Nástup nitrianskeho družstva do druhého polčasu absolútne nevyšiel, neustrážili si najmä Witliňskeho a hostia si výrazne pomohli úsekom 11:3 za niečo vyše tri minúty.

Štetín si začal formovať odstup a Nitra tak musela urýchlene reagovať, ak sa jej nechcela rozplynúť nádej na úspech.

Poliaci však v tejto fáze herne dominovali, čo sa ukazovalo aj na skóre a streľbe za tri body.

Do poslednej 10-minútovky sa išlo z domáceho pohľadu za stavu 65:72. Osem nitrianskych bodov za sebou prinieslo na začiatku štvrtej štvrtiny po dlhšom čase priaznivý stav, avšak súper dokázal tento nápor zastaviť.

Všetko smerovalo k rozuzleniu v samotnom závere, dôležité body dal v tejto fáze Fusek. V poslednej minúte bol stav vyrovnaný - 90:90, záverečnú strelu mala v rukách Nitra.

Loptu si zobral do rúk Hawkins a strelou tesne pred klaksónom rozhodol o triumfe Blue Wings pred domácim publikom.

Tabuľka skupiny D

Basketbal

Basketbal

    Fotografia zo zápasu Nitra Blue Wings - King Štetín.
    Fotografia zo zápasu Nitra Blue Wings - King Štetín.
    Dráma do poslednej sekundy. Nitra zdolala lídra skupiny košom tesne pred klaksónom
    dnes 20:18
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