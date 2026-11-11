Dráma do poslednej sekundy. Nitra zdolala lídra skupiny košom tesne pred klaksónom

Európsky pohár FIBA - skupina D
Nitra Blue Wings - King Štetín 92:90 (45:43)
Nitra: Bonner 18, Adley 16, Brown 11, Ikpe 5, Šimko 3 (Hawkins 23, Fusek a Kováčik po 6, Bolek 4)
Najviac bodov Štetína: Reynolds 22, Witliňski 15, Porter 13
TH: 10/9 - 35/24, fauly: 25 - 16, trojky: 17 - 10
Rozhodovali: Martinez Silla (Šp.), Perlič (Chor.), Petrov (Bul.)
Štvrtiny: 27:20, 18:23, 20:29, 27:18.
Basketbalisti Nitra Blue Wings si pripísali v D-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) druhé víťazstvo, pred domácim publikom zdolali poľský King Štetín 92:90.
Nitrania si tak v tabuľke vylepšili bilanciu na dve výhry a štyri prehry. Zverencov trénera Martina Blaha čaká pred reprezentačnou prestávkou ešte jeden duel v súťaži, v stredu 18. novembra o 18.00 h si zahrajú s cyperským Keravnosom Nikózia.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Nitra našla ofenzívny rytmus hneď od úvodu, ale v obrane to nebolo ideálne. Štetín sa naopak rozbiehal a celkom s ľahkosťou sa nadýchol k desaťbodovej šnúre.
Blue Wings zapracovali po oddychovom čase na svojej hre na oboch stranách palubovky a výsledok sa dostavil. Adley a Hawkins odpovedali deviatimi bodmi za sebou a razom bolo vedenie v nitrianskych rukách.
Domáci mali navrch, úvodnú časť napokon vyhrali 27:20. Hra sa prelievala v druhej štvrtine zo strany na stranu, Nitrania si vypracovali na lídra skupiny dokonca dvojciferný náskok.
Štetín však ukazoval, že nie náhodou je lídrom skupiny a ešte do prestávky takmer kompletne zmazal manko. Lenže posledné slovo mal v prvom polčase domáci Fusek, tesne pred klaksónom upravoval smečom na 45:43.
II. polčas:
Nástup nitrianskeho družstva do druhého polčasu absolútne nevyšiel, neustrážili si najmä Witliňskeho a hostia si výrazne pomohli úsekom 11:3 za niečo vyše tri minúty.
Štetín si začal formovať odstup a Nitra tak musela urýchlene reagovať, ak sa jej nechcela rozplynúť nádej na úspech.
Poliaci však v tejto fáze herne dominovali, čo sa ukazovalo aj na skóre a streľbe za tri body.
Do poslednej 10-minútovky sa išlo z domáceho pohľadu za stavu 65:72. Osem nitrianskych bodov za sebou prinieslo na začiatku štvrtej štvrtiny po dlhšom čase priaznivý stav, avšak súper dokázal tento nápor zastaviť.
Všetko smerovalo k rozuzleniu v samotnom závere, dôležité body dal v tejto fáze Fusek. V poslednej minúte bol stav vyrovnaný - 90:90, záverečnú strelu mala v rukách Nitra.
Loptu si zobral do rúk Hawkins a strelou tesne pred klaksónom rozhodol o triumfe Blue Wings pred domácim publikom.