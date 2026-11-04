Nitra na historickú výhru nenadviazala. Proti Viedni jej nevyšiel záverečný risk

Dale Bonner (Nitra) a R.J. Gunn (Viedeň) v zápase D-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi Nitra Blue Wings a BC Viedeň.
Dale Bonner (Nitra) a R.J. Gunn (Viedeň) v zápase D-skupiny Europského pohára FIBA v basketbale mužov medzi Nitra Blue Wings a BC Viedeň. (Autor: TASR)
TASR|4. nov 2026 o 20:16
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Nitrania tak majú po polovici skupinovej fázy na konte jedno víťazstvo a štyri prehry.

Európsky pohár FIBA - skupina D

Nitra Blue Wings - BC Viedeň 80:84 (40:42)

Nitra: Adley 23, Ikpe 18, Bonner 13, Bolek 8, Safford 6 (Brown 8, Fusek a Šimko po 2, Kováčik a Urban 0)

Najviac bodov Viedne: Radovčič 20, Novakovič 18, Jovanovič 17

TH: 15/12 - 34/23, fauly: 25 - 20, trojky: 10 - 5

Rozhodovali: Marques (Portug.), Edis (Tur.), Mačiulskis (Lit.)

Štvrtiny: 20:19, 20:23, 21:17, 19:25.

Basketbalisti Nitra Blue Wings neuspeli v domácom zápase D-skupiny Európskeho pohára FIBA (EP FIBA), s Viedňou prehrali 80:84.

Nitrania tak majú po polovici skupinovej fázy na konte jedno víťazstvo a štyri prehry.

Zverenci trénera Martina Blaha zakončia sériu duelov pred svojimi divákmi v stredu 11. novembra o 18.00 h súbojom s poľským King Štetín.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Nitra mala opäť pred domácim hľadiskom dobrý nástup do stretnutia, strelecky sa chytila najmä z trojbodovej vzdialenosti, ale trochu priveľa priestoru nechávala súperovi v defenzíve.

Viedeň tak dokázala držať vyrovnanú partiu, no domáca bojovnosť priniesla vedenie 20:19 po prvej štvrtine.

V druhej časti to bolo najmä o individualitách na oboch stranách, lepšie boli v tomto smere na tom po väčšinu času hráči Blue Wings.

Viedni však patrila koncovka, vďaka ktorej si vypracovala tesné vedenie po prvom polčase - 42:40.

II. polčas:

Nitrania nezačali druhý polčas najlepšie, dlho sa nevedeli strelecky presadiť a súper to skúsene využíval.

Oddychový čas v tomto smere pomohol, bez väčších starostí sa domáci vrátili do boja o víťazstvo.

Dobrý prínos priniesla najmä slovenská dvojica Fusek a Bolek, spolu so spoluhráčmi sa postarali o to, že do poslednej časti sa išlo za priaznivého stavu 61:59.

V hre bolo dôležité víťazstvo z pohľadu udržania postupových šancí, preto to bol na palubovke veľký boj.

Viedeň mala opäť fázu, keď trestala nitrianske chyby, ale domáci to dokázali zastaviť v správnom čase.

O všetkom sa opäť rozhodovalo v samotnom závere, Blue Wings nevyšiel risk a viedenský tím si napokon odniesol výhru.

Tabuľka skupiny D

Basketbal

Basketbal

    Basketbalistky MBK Ružomberok.
    Basketbalistky MBK Ružomberok.
    Ružomberok totálne pokazil druhý polčas. Proti Španielkám v ňom získal len 15 bodov
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