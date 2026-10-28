Historická trojka. Nitra oslavuje historické víťazstvo v Európskom pohári

Európsky pohár FIBA - D-skupina
Nitra Blue Wings - BC Pärnu 82:80 (45:32)
Nitra: Bonner 19, Fusek, Safford a Šimko po 8, Adley 7 (Hawkins 16, Kováčik 9, Ikpe 7 /12 doskokov/, Galko, Halenár a Urban 0)
Najviac bodov Pärnu: Dubults a Kirves /14 doskokov/ po 14, Birkans a Eelmäe po 13
TH: 20/12 - 11/7, fauly: 22 - 20, trojky: 14 - 7
Rozhodovali: Parlak (Tur.), Hordov (Chor.), Makrai (Maď.), štvrtiny: 32:12, 13:20, 20:26, 17:22.
Basketbalisti Nitra Blue Wings sa na štvrtý pokus dočkali víťazstva v D-skupine Európskeho pohára FIBA (EP FIBA), na domácej palubovke triumfovali nad estónskym Pärnu 82:80.
Pre klub spod Zobora to bola historicky prvá výhra v tejto súťaži. Zverenci trénera Martina Blaha tak majú v skupine zatiaľ na konte jedno víťazstvo a tri prehry.
Nitrania pokračujú v sérii stretnutí pred vlastnými fanúšikmi, v stredu 4. novembra o 18.00 h si zmerajú sily s Viedňou.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Smeč domáceho Fuseka udal tón prvej štvrtiny z pohľadu nastavenia Nitry. „Modré krídla“ dominovali na palubovke a svojho estónskeho súpera nepustili takmer k ničomu.
Vysoká úspešnosť za tri body priniesla najskôr vedenie 13:2, neskôr náskok vďaka trojici Hawkins, Safford a Adley utešene rástol.
Nitrania hrali proti Pärnu s ľahkosťou, vysokým levelom koncentrácie a túto časť zápasu vyhrali 32:10.
Hostia síce vstúpili do druhej štvrtiny šesťbodovou šnúrou, ale domáci sa vedeli rýchlo dostať z tohto náporu a naďalej držali scenár stretnutia vo svojej moci.
Nitra síce robila chyby a mala aj výpadky koncentrácie, avšak naďalej mala komfortný náskok a po prvom polčase vyhrávala 45:32.
II. polčas:
Domáci basketbalisti ustáli nástup do druhého polčasu a pokračovali v držaní dvojciferného náskoku. Nitrianske družstvo výrazne ťahal v tejto fáze Bonner.
Pärnu však zacítilo šancu a krok po kroku oživovalo šance na úspech v tomto stretnutí. Pred poslednou štvrtinou však bol k tomu bližšie domáci tím, ktorý viedol 65:58.
Vyrovnanejší basketbal pokračoval, hostia sa približne štyri minúty pred koncom dotiahli na rozdiel jedného útoku.
Situáciu mala ale stále vo svojich rukách Nitra, ktorá chcela ukončiť čakanie na víťazstvo v súťaži.
K zmene prišlo 89 sekúnd pred koncom, keď Pärnu vyrovnalo na 77:77. Najskôr v koncovke nitriansky Hawkins premenil svoju strelu, ale hneď na to odpovedal trojkou hosťujúci Birkans.
Domáci mali necelých sedem sekúnd na rozhodnutie, Hawkins nekompromisne víťaznou trojkou rozhodol o osude zápasu a triumfe Blue Wings.
Hlasy po zápase
Martin Blaho, tréner Nitry: „Na konci dňa sme veľmi spokojní, pretože jediné, na čom záleží, sú víťazstvá. Sme šťastní a je to obrovské zadosťučinenie pre všetkých v klube za prácu, ktorú tu odvádzajú od rána do večera. Taktiež aj pre chalanov, takže si to vážime. Na druhej strane, zápas bol z emocionálneho a mentálneho hľadiska veľmi ťažký. Začali sme výborne, tak ako sme chceli. Mali sme veľa energie, ale opäť sme sa nevyhli nejakým úsekom, ktoré nás dostali do problémov. Na konci sme dňa sme šťastne vyhrali.“
Michael Fusek, hráč Nitry: „Za mňa sú to super pocity. Myslím si, že je to pre nás veľká výhra. Vedeli sme, že konečne môžeme uspieť aj v Európskom pohári FIBA. Toto víťazstvo nás môže odraziť ďalej a budeme sa to snažiť nasledovať, aby sme vyhrali ešte zopár zápasov. Ešte stále je tam šanca na postup. Ak urobíme všetko tak, ako máme, tak verím, že môžeme postúpiť.“
Peter Kováčik, hráč Nitry: „V prvej štvrtine sme si urobili veľký náskok, viedli sme o 20 bodov. Potom neviem, či sme sa s tým nejako uspokojili, proste prvýkrát v rámci Európy sme viedli takýmto vysokým rozdielom. Prišli pasáže, ktoré sa nemôžu stávať. Bolo to len 10 minút, všetky ostatné štvrtiny sme prehrali. Súper sa doťahoval bod po bode, ale sme radi za túto výhru. Môže nám to veľmi pomôcť, niečo takéto sme potrebovali.“