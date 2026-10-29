Historická výhra je pre Nitru povzbudením. Zdvihne atmosféru v klube, verí Fusek

Všetky slovenské mužské basketbalové tímy už majú v aktuálnej edícii Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) na konte minimálne jedno víťazstvo.
Najdlhšie čakali hráči Nitra Blue Wings, napokon im to vyšlo vo štvrtom zápase a po úspešne zvládnutej dráme s estónskym Pärnu (82:80). Historický premiérový triumf v tejto súťaži je pre trénera Martina Blaha a jeho hráčov povzbudením do ďalších bojov.
Nitrania mohli pred domácim publikom pokojne zvíťaziť aj výraznejším rozdielom, vzhľadom na mimoriadne vydarenú úvodnú štvrtinu, ale napokon to bola dráma do posledných sekúnd.
„Každé jedno víťazstvo zvyšuje sebavedomie družstva. Ja verím, že aj takýmto šťastným spôsobom sa podarilo naštartovať víťaznú cestu a budeme tak pokračovať.
Veľmi veľa zápasov sme hrali vonku, celkovo sme hrali päť duelov proti tímom z Európskeho pohára FIBA. Mohli sme mať oveľa viac výhier, ale boríme sa s nejakými vecami,“ povedal pre TASR tréner Nitry Martin Blaho.
Jeho zverenci viedli aj o 22 bodov, no mohli v samotnom závere aj tesne prehrať.
„Myslím si, že je to určitá nováčikovská daň. S koncovkami máme skoro vždy problém, ale chvalabohu, teraz sa to otočilo na našu stranu. Ja som veľmi rád, že sme vyhrali tento zápas.
Určite takáto výhra pozdvihne atmosféru v šatni a klube. Mali sme niekoľko duelov, ktoré sme prehrali a atmosféra nebola až taká dobrá, ale to je proste šport. Myslím si, že toto nás nakoplo a hádam otvoríme novú kapitolu víťazstiev,“ vyjadril sa nitriansky pivot Michael Fusek.
Vynikajúci debut vo farbách Blue Wings má za sebou Javaunte Hawkins. K triumfu pomohol 16 bodmi, no najmä víťaznou strelou necelé tri sekundy pred koncom:
„Je to skvelý pocit po víťazstve. Viedli sme v zápase o 20 bodov, Pärnu sa však dokázalo vrátiť. My sme v ťažkých chvíľach ukázali súdržnosť. Podarilo sa nám napísať novú kapitolu a ja verím, že pridáme ešte ďalšie víťazstvá.
Som tu zatiaľ len krátko, ale rýchlo som zapadol. Tréner nakreslil akciu, aby som si našiel pozíciu. Myslel som, že obrana pôjde ku mne bližšie, ale ja som dokázal vystreliť a padlo to.“
Prínos amerického rozohrávača si pochvaľuje aj kouč Nitry, jeho družstvo prechádza v tomto období výraznejšími zmenami v zahraničnej časti hráčskeho kolektívu.
"Priniesol väčšiu skúsenosť a z útočného hľadiska väčšiu silu. Mali sme veľa nováčikov z USA, teraz však robíme určitú prestavbu tímu. Každý ďalší nový hráč už určite nebude nováčikom, pretože úprimne, túto sezónu nám to s nimi nevyšlo. Rozhodli sme sa staviť na overených a skúsených hráčov.
Posledná akcia bola tak nakreslená. Mohli nás faulovať a mali by sme ešte jeden útok. Chceli sme hrať s Hawkinsom na strede trojky, pretože sme videli, že preberajú. Neviem, či to tak chceli, že nebudú faulovať, ale stalo sa to, čo sme si povedali. Hawkins to premenili a sme radi, že sme vyhrali,“ dodal Blaho.
Nitra má po štyroch odohraných dueloch v D-skupine EP FIBA na konte jedno víťazstvo a tri prehry, podobne ako Pärnu a Viedeň. Bilanciu troch výhier a jednej prehry má poľský Štetín, cyperská Nikózia a francúzske Nancy. Do ďalšej fázy postupujú dva najlepšie tímy.