Slovenská reprezentantka mení dres. Zo španielskeho Leganesu sa sťahuje ku konkurencii

Nikola Dudášová v drese Slovenska.
Nikola Dudášová v drese Slovenska. (Autor: TASR)
TASR|3. aug 2026 o 21:26
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Tridsaťjedenročná rozohrávačka odohrala v uplynulej sezóne 24 zápasov.

Slovenská basketbalová reprezentantka Nikola Dudášová bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v španielskom klube Kutxabank Araski.

Tridsaťjedenročná rozohrávačka prišla z Innova-tsn Leganes a stala sa desiatou hráčkou v kádri trénerky Made Urietovej. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.

Dudášová má podľa webu účastníka najvyššej súťaže do tímu priniesť skúsenosti a kvalitnú streľbu z vonkajších pozícií.

V uplynulej sezóne odohrala za Leganes 24 zápasov, v ktorých dosiahla priemer 10,3 bodu, 3,5 doskoku a 2,4 asistencie. S madridským družstvom postúpila do Španielskeho pohára i play off najvyššej súťaže.

„Je to hráčka, ktorá dokáže strieľať veľa bodov, je dynamická a vie vytvárať príležitosti v rýchlom prechode do útoku. Kvalitná je aj v obrane jeden na jedného a do nášho tímu prinesie novú energiu,“ uviedla Urietová pre klubový web.

Rodáčka z Banskej Bystrice začala profesionálnu kariéru v Piešťanských Čajkách, kde pôsobila šesť sezón.

Neskôr hrala za Žabiny Brno, MBK Ružomberok, poľský klub Sleza Vroclav, maďarské tímy NKA Universitas PEAC a Atomerőmű KSC Szekszárd, izraelský Elitzur Ramla či taliansky Reyer Benátky.

Kutxabank Araski čaká jedenásta sezóna za sebou v najvyššej španielskej súťaži Liga Femenina Endesa.

Basketbal

Basketbal

    Nikola Dudášová v drese Slovenska.
    Nikola Dudášová v drese Slovenska.
    Slovenská reprezentantka mení dres. Zo španielskeho Leganesu sa sťahuje ku konkurencii
    dnes 21:26
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