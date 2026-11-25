Zámorská basketbalová NBA v stredu oznámila iniciatívu, ktorej cieľom je zabezpečiť najmenej 10 miliárd eur na výstavbu a rekonštrukciu hál v Európe.
Projekt má podporiť vznik novej ligy na starom kontinente pod záštitou zámorskej súťaže.
NBA povedala, že spolupracuje s poprednými finančnými spoločnosťami vrátane Blackstone a J.P. Morgan. Potenciálnym klubom a ich majiteľom chce sprístupniť udržateľné financovanie aj svoje odborné skúsenosti s budovaním moderných hál a rozvojom ich okolia.
„Z vlastnej skúsenosti vieme, ako môžu najmodernejšie haly a rozvoj ich okolia zmeniť basketbalové tímy aj miestne komunity,“ uviedol komisár NBA Adam Silver.
Či budú môcť kluby vlastniť podiely v týchto halách, nie je známe.
„Pri príprave novej ligy v Európe spoločne s Medzinárodnou basketbalovou federáciou vidíme významnú príležitosť pomôcť klubom vybudovať zázemie, ktoré nadviaže na jedinečné tradície európskeho basketbalu, zlepší zážitok fanúšikov a priláka oveľa viac podujatí,“ citovala Silvera agentúra AFP.
Plánovaná súťaž má mať 16 tímov vrátane 12 stálych účastníkov. Ako ich možné sídla sa skloňujú mestá Londýn, Manchester, Paríž, Lyon, Barcelona, Madrid, Mníchov, Berlín, Istanbul, Miláno, Rím a Atény.