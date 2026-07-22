Basketbalový Panathlitikos s druhou slovenskou posilou, do tímu získal Martiškovú

Natália Martišková (Slovensko)
Natália Martišková (Slovensko) (Autor: TASR)
TASR|22. júl 2026 o 15:22
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V predchádzajúcich dvoch sezónach pôsobila v Česku.

Grécky basketbalový klub Panathlitikos Sykeon získal do svojho tímu ďalšiu reprezentantku Slovenska.

Okrem Miroslavy Mištinovej si dres tohtoročného semifinalistu tamojšej najvyššej súťaže oblečie 27-ročná rozohrávačka Natália Martišková.

Pre najnovšiu akvizíciu Panathlitikosu to bude prvé angažmán mimo Česka alebo Slovenska. Martišková bola v predchádzajúcich dvoch ročníkoch súčasťou Sokola Hradec Králové, kde patrila k líderkam tímu.

V Stredoeurópskej lige doviedla družstvo v sezóne 2025/2026 k účasti vo finále, v lige nestačilo vo štvrťfinále na neskoršieho šampióna ZVVZ USK Praha. Štatisticky mala priemerne v českej ŽBL na svojom konte 13,5 bodu, 4,5 doskoku, 3,6 asistencie a 1,9 zisku.

Panathlitikos čaká v novom ročníku účinkovanie v EuroCupe, v E-skupine si zahrá so španielskym Hozono Global Jairis, chorvátskym Slavonskim Brodom a neúspešným kvalifikantom o skupinovú fázu Euroligy. Informoval klub na svojich sociálnych sieťach.

Basketbal

Basketbal

    Natália Martišková (Slovensko)
    Natália Martišková (Slovensko)
    Basketbalový Panathlitikos s druhou slovenskou posilou, do tímu získal Martiškovú
    dnes 15:22
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