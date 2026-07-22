Basketbalový Panathlitikos s druhou slovenskou posilou, do tímu získal Martiškovú

Grécky basketbalový klub Panathlitikos Sykeon získal do svojho tímu ďalšiu reprezentantku Slovenska.
Okrem Miroslavy Mištinovej si dres tohtoročného semifinalistu tamojšej najvyššej súťaže oblečie 27-ročná rozohrávačka Natália Martišková.
Pre najnovšiu akvizíciu Panathlitikosu to bude prvé angažmán mimo Česka alebo Slovenska. Martišková bola v predchádzajúcich dvoch ročníkoch súčasťou Sokola Hradec Králové, kde patrila k líderkam tímu.
V Stredoeurópskej lige doviedla družstvo v sezóne 2025/2026 k účasti vo finále, v lige nestačilo vo štvrťfinále na neskoršieho šampióna ZVVZ USK Praha. Štatisticky mala priemerne v českej ŽBL na svojom konte 13,5 bodu, 4,5 doskoku, 3,6 asistencie a 1,9 zisku.
Panathlitikos čaká v novom ročníku účinkovanie v EuroCupe, v E-skupine si zahrá so španielskym Hozono Global Jairis, chorvátskym Slavonskim Brodom a neúspešným kvalifikantom o skupinovú fázu Euroligy. Informoval klub na svojich sociálnych sieťach.