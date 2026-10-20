Nitra stále čaká na európske víťazstvo. Vo Francúzsku nemala žiadnu šancu

Európsky pohár FIBA - D-skupina
SLUC Nancy Basket - Nitra Blue Wings 99:60 (46:27)
Najviac bodov Nancy: Marshall 30, Weathers 17, Gombauld 11
Zostava a body Nitry: Safford 15, Bonner 11, Fusek 6, Ikpe 2, Šimko 1 (Ingraham 9, Kováčik 7, Adley 4, Urban 3, Halenár 2,
TH: 14/13 - 20/15, fauly: 22 - 17, trojky: 12 - 5, rozhodovali: Ninkovič (Srb.), Gonzalez Galvez (Šp.), Van Hoye (Belg.), štvrtiny: 28:16, 18:11, 29:13, 24:20.
Basketbalisti tímu Nitra Blue Wings zostávajú v Európskom pohári FIBA (EP FIBA) bez víťazstva.
Vo svojom treťom zápase v rámci D-skupiny prehrali na palubovke francúzskeho SLUC Nancy Basket hladko 60:99.
Nitranov teraz čaká séria duelov pred domácim publikom, najbližšie v stredu 28. októbra nastúpia o 18.00 h proti estónskemu Pärnu.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Nitra ťahala v stretnutí od úvodu za kratší koniec. Do stretnutia vstúpila šnúrou 2:7 a náskok jej súpera ešte v prvej štvrtine prekročil desaťbodovú hranicu. ä
V úvode druhej desaťminútovky sa Nancy dostalo do vedenia 32:21 a od tohoto momentu už dvojciferný náskok nestratilo.
II. polčas:
Polčas domáci vyhrali o 19 bodov (46:27) a naďalej nespustili nohu z plynu.
Hneď prvým košom druhého polčasu ich náskok prekročil 20 bodov a cez tridsaťbodový náskok sa dostali ešte do konca tretej štvrtiny.
Maximálne francúzsky klub viedol o 41 a napokon uspel o 39.