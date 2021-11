Basketbalisti USA prehrali v Mexiku a stratili prvé kvalifikačné body

CHIHUAHUA. Basketbalisti USA nečakane prehrali s reprezentáciou Mexika 88:97 v pondelkovom kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá sveta.

V tabuľke D-skupiny americkej kvalifikácie im po dvoch súbojoch patrí priebežné tretie miesto.

"Je to veľké sklamanie. Prehra vždy bolí, no o to viac, keď reprezentujete svoju krajinu. Chceli sme vyhrať, tvrdo sme trénovali, no musíme hrať lepšie," povedal tréner reprezentácie USA Jim Boylen.

Mužstvo malo desať dní na prípravu na dva zápasy, v nedeľu si poradilo s Kubou 95:90.