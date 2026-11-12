Dve zlomeniny v jednej ruke. Hviezda Utahu si nezahrá basketbal minimálne mesiac

Lauri Markkanen
Lauri Markkanen (Autor: TASR/AP)
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ČTK|12. nov 2026 o 10:26
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Dvadsaťdeväťročný Fín sa zranil v zápase s Dallasom.

Utahu bude v NBA najmenej mesiac chýbať fínska hviezda Lauri Markkanen. Dvadsaťdeväťročný basketbalista utrpel dve zlomeniny v pravej ruke. Klub Jazz o tom informoval na webe.

Markkanen sa zranil minulý týždeň v stretnutí s Dallasom, ktoré najhorší tím Západnej konferencie Utah prehral 100:112. O štyri týždne bývalého hráča Chicaga a Clevelandu čaká ďalšie vyšetrenie.

Markkanen pôsobí v Utahu piatu sezónu V prebiehajúcom ročníku odohral osem stretnutí s priemermi 18 bodov, 6,8 doskoku a dve asistencie.

Jazz zatiaľ majú na konte jediné víťazstvo a jedenásť prehier.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Lauri Markkanen
    Lauri Markkanen
    Dve zlomeniny v jednej ruke. Hviezda Utahu si nezahrá basketbal minimálne mesiac
    dnes 10:26
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