Dve zlomeniny v jednej ruke. Hviezda Utahu si nezahrá basketbal minimálne mesiac

Utahu bude v NBA najmenej mesiac chýbať fínska hviezda Lauri Markkanen. Dvadsaťdeväťročný basketbalista utrpel dve zlomeniny v pravej ruke. Klub Jazz o tom informoval na webe.
Markkanen sa zranil minulý týždeň v stretnutí s Dallasom, ktoré najhorší tím Západnej konferencie Utah prehral 100:112. O štyri týždne bývalého hráča Chicaga a Clevelandu čaká ďalšie vyšetrenie.
Markkanen pôsobí v Utahu piatu sezónu V prebiehajúcom ročníku odohral osem stretnutí s priemermi 18 bodov, 6,8 doskoku a dve asistencie.
Jazz zatiaľ majú na konte jediné víťazstvo a jedenásť prehier.
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