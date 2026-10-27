Slovenský reprezentant sa pripravuje s mládežníkmi Interu. Tímu odovzdá bohaté skúsenosti

Slovenský basketbalista Mário Ihring sa zapojil do tréningového procesu účastníka Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (Tipos SBL) Interu Basket.
Dvadsaťosemročný rozohrávač sa vracia na palubovky po letnom zranení, aby prípadne pomohol reprezentačnému tímu v novembrovom stretnutí predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 so Švajčiarskom.
„Mário sa po výpadku vracia do plnohodnotného tréningového procesu. Inter mu veľmi rád vytvorí priestor na kvalitnú prípravu v dobrých podmienkach, z čoho budú profitovať obe strany.
Klub poskytne hráčovi tréningové zázemie a Mário na oplátku odovzdá tímu svoje bohaté skúsenosti, keďže má napriek mladému veku odohrané už veľmi veľa.
Ďalší vývoj tejto spolupráce zostáva nateraz otvorený a bude závisieť od celkového vývoja situácie a Máriových aktuálnych pocitov.
V klube veríme, že táto skúsenosť bude prospešná pre všetkých, a tešíme sa na ďalšie spoločné dni a tréningy,“ vyjadril sa pre oficiálnu klubovú webstránku generálny manažér Michal Ondruš.
Ihring má za sebou bohaté skúsenosti z európskych paluboviek, naposledy pôsobil v slovinskej Krka Novo Mesto, s ktorou hral aj Jadranskú ligu.
V lete nastúpil v predkvalifikácii proti Veľkej Británii, pri prehre 72:97 do štatistík si zapísal 19 bodov, dva doskoky a rovnaký počet asistencií.