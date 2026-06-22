Mladá reprezentantka mieri za štúdiom. Úradujúci majster počíta s odchodom

Na snímke sprava Rand Brown (Young Angels Košice) a Mária Štefančová (MBK Ružomberok).
Na snímke sprava Rand Brown (Young Angels Košice) a Mária Štefančová (MBK Ružomberok). (Autor: TASR)
TASR|22. jún 2026 o 17:51
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Štefančová odohrala za „ružu“ štyri sezóny v extralige.

Slovenská basketbalistka Mária Štefančová nepridá ďalšiu sezónu v drese Ružomberka. Mládežnícka reprezentantka skončila svoje pôsobenie v klube, kde vyrastala od malička.

Štefančová odohrala za „ružu“ štyri sezóny v extralige. V uplynulej majstrovskej má na svojom konte 33 zápasov a 214 bodov.

„Majka, ktorá medzi ženy svojho času prišla od mládežníckeho trénera Antona Panisa, sa rozhodla študovať mimo Ružomberka a s tým súvisí aj jej odchod.

My jej budeme držať palce, nech sa jej darí v škole i na palubovke,“ uviedol tréner Ružomberčaniek Juraj Suja.

„Všetko, čo v basketbale viem, som sa naučila v ružomberskom klube, za čo som veľmi vďačná,“ povedala 19-ročná Štefančová, ktorá v tomto školskom roku zmaturovala na Gymnáziu v Ružomberku.

„S basketbalom som najprv začínala v krúžku na Základnej škole Zarevúca v Ružomberku, kde ma oslovila učiteľka Mária Grafová. Potom veľmi rýchlo prišiel prechod do klubu. Ako 16-ročná som už hrávala extraligu,“ pokračovala Štefančová.

Štefančová sa momentálne s reprezentáciou do 20 rokov pripravuje v Piešťanoch na majstrovstvá Európy B-divízie, ktorá budú v bulharskom Samokove.

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