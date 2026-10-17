Talent má zmluvu v Španielsku, no Oklahoma oponuje: Súhlas tímu nie je potrebný

Španielsky basketbalista Aday Mara nemôže podľa jeho materského klubu Basket Zaragoza hrať v novej sezóne NBA za tím Oklahoma City Thunder.
Účastník španielskej najvyššej súťaže tvrdí, že 21-ročný pivot má u neho stále platný kontrakt a očakáva kompenzáciu za prestup. Šampión NBA z roku 2025 s tým však nesúhlasí.
Mara odišiel v roku 2023 zo Zaragozy do vysokoškolskej súťaže NCAA, na čo podľa pravidiel Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) súhlas s transferom nepotreboval.
Zaragoza však tvrdí, že má veľký talent španielskeho basketbalu pod kontraktom až do konca nadchádzajúcej sezóny a informovala o tom NBA i FIBA.
„Aday odohral tri sezóny v NCAA. Po konzultácii s vedením ligy sme presvedčení, že nie je potrebný súhlas španielskeho tímu pre jeho štart v NBA,“ zverejnil klub z Oklahomy podľa espn.com.
Maru draftovali Thunder toto leto v 1. kole z 12. priečky. V prípravnom období výrazne zaujal, keď zaznamenal priemer 13 bodov, 8 doskokov a 2 bloky na stretnutie.
Nová sezóna NBA sa začne v utorok 20. októbra a Oklahoma City sa už v prvý hrací deň predstaví v repríze finále Západnej konferencie na palubovke San Antonia.