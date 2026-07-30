Zobral ich do rodnej krajiny. Dončič zorganizoval pre spoluhráčov kemp

Luka Dončič.
Luka Dončič. (Autor: TASR/AP)
TASR|30. júl 2026 o 10:02
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Kemp v Ľublani má prispieť aj k vytvoreniu tímovej chémie.

Slovinský basketbalista Luka Dončič zorganizoval štvordňový kemp pre svojich spoluhráčov z Los Angeles Lakers vo svojej rodnej krajine. Bude sa konať ešte pred oficiálnym začiatkom predsezónnej prípravy.

Lakers vstupujú do novej éry už bez najlepšieho strelca histórie ligy LeBrona Jamesa. Nové mužstvo sa buduje okolo hviezdneho slovinského rozohrávača, ktorý prišiel do tímu nečakane po výmene vo februári 2025.

V priebehu tohto leta sa káder výrazne obmenil, do tímu prišli Walker Kessler, Jaden Hardy, Quentin Grimes, Collin Sexton, Kevon Looney, Sandro Mamukelašvili, Ziaire Williams a Matisse Thybulle.

Kemp v Ľublani tak má prispieť aj k vytvoreniu tímovej chémie, okrem tréningov majú hráči na programe aj golf a verejné aktivity v hlavnom meste Slovinska. Informovala slovinská agentúra STA.

Basketbal

Basketbal

    Luka Dončič.
    Luka Dončič.
    Zobral ich do rodnej krajiny. Dončič zorganizoval pre spoluhráčov kemp
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