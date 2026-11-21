ABA liga - 9. kolo základnej časti
Skupina A:
KK Cedevita Olimpija Ľubľana - BC Slovan Bratislava 77:61 (40:33)
Najviac bodov Ľubľany: Cowan 20, Hurt a Kroflič po 11
Slovan: Buchanan 14, Ford 13, Pavelka 6, Drežnjak 1, Kováč 0 (Bluiett 12, Nikolič 8, Buie 5, Skeens 2, Abrhám 0)
Rozhodovali: Kaludjerovič, Lakičevič, Kovačevič (všetci Č. Hora), štvrtiny: 24:14, 16:19, 18:21, 19:7, TH: 24/16 - 25/16, fauly: 25 - 24, trojky: 9 - 3
Diváci: 1207
Basketbalisti BC Slovan Bratislava neuspeli v deviatom kole A-skupiny základnej časti Jadranskej ligy (ABA liga), v súboji tabuľkových susedov prehrali na palubovke slovinskej KK Cedevita Olimpija Ľubľana 61:77.
„Belasí“ tak majú zatiaľ vo svojej nováčikovskej sezóne na konte zhodne po štyri víťazstvá a štyri prehry.
Zverenci trénera Dejana Jakaru odštartujú po reprezentačnej prestávke sériu domácich vystúpení, v utorok 8. decembra o 18.00 h nastúpia proti srbskému KK Borac Mozzart Čačak.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Slovan nastúpil v Ľubľane bez trojice Bačvič, Rožánek a Szabó, ale v úvode si vedel herne poradiť. Výrazne si pomohol sedembodovou šnúrou, aktívnou hrou na doskoku a druhými šancami.
V koncovke však stratil koncentráciu, domáci zaznamenali 11 bodov za sebou a prvú štvrtinu napokon vyhrali 24:14.
V druhej časti sa už „belasí“ poučili z chýb a krok po kroku sa pustili do sťahovania manka. Občasné výpadky koncentrácie im však bránili k tomu, aby súperovi výraznejšie priblížili. Po prvom polčase tak prehrávali 33:40.
II. polčas:
Slovan nemal ideálny začiatok do druhého polčasu, keď rozdiel na súpera opäť narástol do dvojciferných vôd. Ľubľana totiž využívala fakt, že výrazne rotovala hráčov a v podstate každý dokázal skórovať.
Zverenci trénera Dejana Jakaru sa však dokázali dostať z neľahkej situácie a vrátiť sa do súboja o víťazstvo. Hlavne zámorské trio Buchanan, Ford a Bluiett udržiavalo hostí v hre. Stále však bol stav nepriaznivý, pred poslednou štvrtinou to bolo 54:58.
Slovan dokázal byť aj na rozdiel jedného koša, ale vtedy sa preukázali skúsenosti Ľubľany. Domáci urobili 12-bodovú šnúru a definitívne zlomili odpor zástupcu Tipos SBL. Koncovka tak nepriniesla drámu a Slovan tak neuspel proti účastníkovi Eurocupu.
Hlas po zápase
Dejan Jakara, tréner Slovana: „Ľubľana hrá veľmi agresívne, ako tomu je po celú sezónu. Žiaden tím proti nej nedokáže ľahko skórovať. To bol aj náš prípad v tomto stretnutí. Mali sme veľmi slabú úspešnosť z trojbodovej vzdialenosti, keď sme premenili len tri z 21 pokusov. Nemôžem však povedať, že by sme hrali zle.
Mali sme úseky, kedy sme rozmýšľali nad našimi chybami a v podstate to vzdali. Môžem povedať, že konečný výsledok neodzrkadľuje to, ako sa stretnutie vyvíjalo. Myslím si, že sme boli lepší, ako ukazuje prehra o 16 bodov. Olimpija hrala agresívne, naša trojbodová streľba bola príliš nízka k tomu, aby sme vyhrali a postarali sa o prekvapenie.“