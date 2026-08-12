Los Angeles Lakers majú nových majiteľov, klub bol predaný za rekordné miliardy

Klub zámorskej basketbalovej NBA Los Angeles Lakers mení svojho majiteľa. Podnikatelia Josh Kushner a Bob Iger ho údajne kupujú za rekordných 12,5 miliardy dolárov.
Uviedol to zdroj oboznámený s podmienkami predaja, ktorý v stredu hovoril s agentúrou AP pod podmienkou anonymity, pretože ani jedna zo strán nezverejnila konkrétne detaily.
Kushner a Iger kupujú najcennejší klub NBA. Vlani, keď Mark Walter kúpil kontrolný podiel od rodiny Bussovcov, boli Lakers ocenení na 10 miliárd dolárov. Obaja podnikatelia sa vtedy snažili získať expanzný tím pre Las Vegas.
Kúpou Lakers Iger a Kushner už nemusia čakať na toto rozhodnutie. Expanzia, ak k nej príde, by sa mohla uskutočniť v sezóne 2028/29.
Predaj Lakers si stále bude vyžadovať schválenie od Rady guvernérov NBA. Tento proces môže trvať aj niekoľko týždňov. Ďalšie zasadnutie Rady guvernérov je naplánované na budúci mesiac v New Yorku.
Cena 12,5 miliardy dolárov nie je len rekordná v profesionálnom americkom športe, ale pokračuje aj v trende prudkého rastu hodnôt organizácií NBA.
Len pred tromi rokmi Michael Jordan predal svoj väčšinový podiel v klube Charlotte Hornets za tri miliardy dolárov. Tím Boston Celtics minulý rok predali za niečo vyše 6 miliárd dolárov, čo bol vtedy rekord.