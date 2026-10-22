Levičania nenašli recept na domáce európske víťazstvo. Pred záverom neudržali náskok

Európsky pohár FIBA - skupina B
Patrioti Levice - NHSZ-Szolnok Olajbányász 79:85 (36:43)
Levice: Watson-Gayle 15, Brooks a Tomaševič po 12, Bojanovský 4, Pažický 0 (Ohams 18, Hicks 16, Volárik 2, Dorsey a Chavez 0)
Najviac bodov Szolnoku: Pallai 21, Madsen 15, Krnjajski 11
TH: 18/16 - 15/12, fauly: 17 - 22, trojky: 5 - 11
Rozhodovali: Galič (Chor.), Karpanos (Gréc.), Lučič (Č. Hora)
Štvrtiny: 18:17, 18:26, 24:16, 19:26
Basketbalisti Patrioti Levice neuspeli v ďalšom domácom vystúpení v rámci Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).
Aktuálny majster Slovenska prehral vo svojom treťom zápase B-skupiny s maďarským NHSZ-Szolnok Olajbányász 79:85 a v tabuľke má bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry.
Levičanov čaká ďalšie vystúpenie v súťaži v utorok 27. októbra o 18.00 h proti rumunskému Dinamo Bukurešť.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Prvé minúty zápasu boli od oboch tímov upracované, diváci tak videli množstvo nepresností.
Levice mali síce prevahu v podkošovom priestore, ale Szolnok si našiel cestu ako hrať vyrovnanú partiu.
Domáci napokon vyhrali úvodnú štvrtinu 18:17. Hostia vstúpili do druhej časti sedembodovou šnúrou, ktorou získali sebavedomie a mali aj celkovo navrch.
Na domácej strane bol síce produktívny najmä Tomaševič, ale Szolnok výrazne zlepšil viacero herných parametrov a po prvom polčase viedol 43:36.
II. polčas:
Levičania začali po prestávke s väčšou aktivitou, ale súper si naďalej držal potrebný odstup a náskok.
Szolnok sa totiž mohol oprieť o tímovejšiu hru a lepšiu streľbu z trojbodovej vzdialenosti. Postupom času sa levické družstvo približovalo, ťažilo najmä z nedisciplinovanosti hostí.
Výsledkom bolo, že trojka domáceho Hicksa priniesla necelé tri minúty pred koncom vyrovnaný stav 55:55.
Patrioti boli v tejto fáze lepším tímom na palubovke, do poslednej 10-minútovky išli s jednobodovým vedením 60:59.
Vo štvrtej štvrtine to zobral na seba Ohams, pre domáci tím začal budovať možno kľúčový náskok stretnutia.
Lenže hostia nekompromisne trestali chyby a z tlaku sa bez väčších problémov dostali. O všetkom sa rozhodlo v samotnom závere.
Krnjajski sa postaral o kľúčové body hostí a Leviciam pripravil druhú domácu prehru v súťaži.
Hlas po zápase
Michal Madzin, tréner Levíc: „Prehra mrzí. Nemali sme úplne dobrý priebeh stretnutia. V tretej štvrtine sme prišli do zápasu a myslím si, že momentum bolo na našej strane. Tak ako v Poľsku sme mali dobré riešenia, tak teraz ich našiel súper. Mali sme stratené lopty, z ktorých boli ľahké zakončenia. Taký je šport.“