Levičania nenašli recept na domáce európske víťazstvo. Pred záverom neudržali náskok

Hráči Levíc.
Hráči Levíc. (Autor: TASR)
TASR|22. okt 2026 o 21:16
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Prvé minúty zápasu boli od oboch tímov upracované, diváci tak videli množstvo nepresností.

Európsky pohár FIBA - skupina B

Patrioti Levice - NHSZ-Szolnok Olajbányász 79:85 (36:43)

Levice: Watson-Gayle 15, Brooks a Tomaševič po 12, Bojanovský 4, Pažický 0 (Ohams 18, Hicks 16, Volárik 2, Dorsey a Chavez 0)

Najviac bodov Szolnoku: Pallai 21, Madsen 15, Krnjajski 11

TH: 18/16 - 15/12, fauly: 17 - 22, trojky: 5 - 11

Rozhodovali: Galič (Chor.), Karpanos (Gréc.), Lučič (Č. Hora)

Štvrtiny: 18:17, 18:26, 24:16, 19:26

Basketbalisti Patrioti Levice neuspeli v ďalšom domácom vystúpení v rámci Európskeho pohára FIBA (EP FIBA).

Aktuálny majster Slovenska prehral vo svojom treťom zápase B-skupiny s maďarským NHSZ-Szolnok Olajbányász 79:85 a v tabuľke má bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry.

Levičanov čaká ďalšie vystúpenie v súťaži v utorok 27. októbra o 18.00 h proti rumunskému Dinamo Bukurešť.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Prvé minúty zápasu boli od oboch tímov upracované, diváci tak videli množstvo nepresností.

Levice mali síce prevahu v podkošovom priestore, ale Szolnok si našiel cestu ako hrať vyrovnanú partiu.

Domáci napokon vyhrali úvodnú štvrtinu 18:17. Hostia vstúpili do druhej časti sedembodovou šnúrou, ktorou získali sebavedomie a mali aj celkovo navrch.

Na domácej strane bol síce produktívny najmä Tomaševič, ale Szolnok výrazne zlepšil viacero herných parametrov a po prvom polčase viedol 43:36.

II. polčas:

Levičania začali po prestávke s väčšou aktivitou, ale súper si naďalej držal potrebný odstup a náskok.

Szolnok sa totiž mohol oprieť o tímovejšiu hru a lepšiu streľbu z trojbodovej vzdialenosti. Postupom času sa levické družstvo približovalo, ťažilo najmä z nedisciplinovanosti hostí.

Výsledkom bolo, že trojka domáceho Hicksa priniesla necelé tri minúty pred koncom vyrovnaný stav 55:55.

Patrioti boli v tejto fáze lepším tímom na palubovke, do poslednej 10-minútovky išli s jednobodovým vedením 60:59.

Vo štvrtej štvrtine to zobral na seba Ohams, pre domáci tím začal budovať možno kľúčový náskok stretnutia.

Lenže hostia nekompromisne trestali chyby a z tlaku sa bez väčších problémov dostali. O všetkom sa rozhodlo v samotnom závere.

Krnjajski sa postaral o kľúčové body hostí a Leviciam pripravil druhú domácu prehru v súťaži.

Hlas po zápase

Michal Madzin, tréner Levíc: „Prehra mrzí. Nemali sme úplne dobrý priebeh stretnutia. V tretej štvrtine sme prišli do zápasu a myslím si, že momentum bolo na našej strane. Tak ako v Poľsku sme mali dobré riešenia, tak teraz ich našiel súper. Mali sme stratené lopty, z ktorých boli ľahké zakončenia. Taký je šport.“

Tabuľka skupiny B

Basketbal

Basketbal

    Hráči Levíc.
    Hráči Levíc.
    Levičania nenašli recept na domáce európske víťazstvo. Pred záverom neudržali náskok
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